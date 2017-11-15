Участники и судьи шоу «Ты супер! Танцы» пустились в пляс под хиты «Дискотеки Аварии»

Новый конкурсный день международного проекта «Ты супер! Танцы» зрители НТВ увидят в субботу, 18 ноября.
Юные танцоры, которые прошли в четвертьфинал, готовятся выступить с концертными номерами, за которыми стоят многочасовые репетиции, работа с хореографами-постановщиками, педагогами и костюмерами. Каждый номер — это яркая танцевальная постановка. Ребята очень волнуются, ведь в полуфинал смогут выйти только 4 участника из 12, выступающих в один конкурсный день.
Эдгарс Гропэ родился в многодетной семье, но живет в детском доме, где у него появилась новая семья — большая и шумная. Эдгарс увлекается велоспортом, паркуром и плаванием, а также уличными танцами, которые захватывают его все больше и больше. В первом туре мальчик-самоучка из Риги задорным брейк-дансом покорил сердца всех членов жюри. Повторить свой успех в четвертьфинале Эдгарс собирается с задорной хореографией в костюме поваренка. Поддержать юного танцора приехала группа «Дискотека Авария». Музыканты исполнили один из своих хитов, превратив сцену проекта «Ты супер! Танцы» в настоящую дискотеку. Вместе с участниками на сцену вышли танцевать все члены жюри и ведущий проекта.
Алексей Серов, солист группы «Дискотека Авария»: «Номер получился очень акробатическим, цирковым. Мы желаем Эдгарсу развиваться в родном стиле — брейк-дансе, а также совершенствовать акробатические трюки и, конечно, больше улыбаться!»
«Дискотека Авария» решила еще отдельно поощрить увлечение мальчика спортом: от группы Эдгарс получил в подарок самокат, на котором он совершил круг почета прямо на сцене.
Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят в следующем туре «Ты супер! Танцы», зрители смогут 18 ноября в 21:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Эдгарс Гропэ родился в многодетной семье, но живет в детском доме, где у него появилась новая семья — большая и шумная. Эдгарс увлекается велоспортом, паркуром и плаванием, а также уличными танцами, которые захватывают его все больше и больше. В первом туре мальчик-самоучка из Риги задорным брейк-дансом покорил сердца всех членов жюри. Повторить свой успех в четвертьфинале Эдгарс собирается с задорной хореографией в костюме поваренка. Поддержать юного танцора приехала группа «Дискотека Авария». Музыканты исполнили один из своих хитов, превратив сцену проекта «Ты супер! Танцы» в настоящую дискотеку. Вместе с участниками на сцену вышли танцевать все члены жюри и ведущий проекта.
Алексей Серов, солист группы «Дискотека Авария»: «Номер получился очень акробатическим, цирковым. Мы желаем Эдгарсу развиваться в родном стиле — брейк-дансе, а также совершенствовать акробатические трюки и, конечно, больше улыбаться!»
«Дискотека Авария» решила еще отдельно поощрить увлечение мальчика спортом: от группы Эдгарс получил в подарок самокат, на котором он совершил круг почета прямо на сцене.
Увидеть танцевальные постановки конкурсантов, которые выступят в следующем туре «Ты супер! Танцы», зрители смогут 18 ноября в 21:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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