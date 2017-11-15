Водитель «красногорского стрелка» освобожден в зале суда

Шота Элизбарашвили — водитель так называемого красногорского стрелка Амирана Георгадзе, убившего 19 октября 2015 года в Красногорске четырех человек и покончившего с собой, был освобожден
из-под стражи сразу после единогласного оправдательного вердикта присяжных.
Как сообщили «Интерфаксу» в Мособлсуде, «Элизбарашвили освободили из-под стражи сразу после вынесения вердикта в зале суда». В суде добавили, что 17 ноября участники процесса обсудят юридические последствия вердикта.
Элизбарашвили обвиняли в пособничестве Георгадзе, а также в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, 19 октября 2015 года первый замглавы администрации Красногорского района Юрий Караулов и гендиректор ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгий Котляренко были убиты из огнестрельного оружия на рабочем месте предпринимателем Георгадзе. В тот же день Георгадзе убил своего партнера по строительному бизнесу Тристана Закаидзе и случайного встречного Константина Смыслова — работника охраны газеты «МК». Позже Георгадзе был найден мертвым в одном из частных домов в Тимошкино, он покончил с собой.
По версии следствия, Элизбарашвили перевозил Георгадзе и его оружие с боеприпасами от одного места преступления к другому. Также по указанию шефа он снимал на видеокамеру мобильного телефона происходящее на месте убийства в администрации района и препятствовал очевидцам преступлений сообщать о происходящем в правоохранительные органы.
Элизбарашвили обвиняли в пособничестве Георгадзе, а также в незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, 19 октября 2015 года первый замглавы администрации Красногорского района Юрий Караулов и гендиректор ОАО «Красногорское предприятие электрических сетей» Георгий Котляренко были убиты из огнестрельного оружия на рабочем месте предпринимателем Георгадзе. В тот же день Георгадзе убил своего партнера по строительному бизнесу Тристана Закаидзе и случайного встречного Константина Смыслова — работника охраны газеты «МК». Позже Георгадзе был найден мертвым в одном из частных домов в Тимошкино, он покончил с собой.
По версии следствия, Элизбарашвили перевозил Георгадзе и его оружие с боеприпасами от одного места преступления к другому. Также по указанию шефа он снимал на видеокамеру мобильного телефона происходящее на месте убийства в администрации района и препятствовал очевидцам преступлений сообщать о происходящем в правоохранительные органы.
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