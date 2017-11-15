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15 ноября, 19:00
«Хождение по мукам». Красная дорожка

    Собаки искусали трехлетнюю девочку в Мытищах: ребенок в реанимации

    3 комментария

    Собаки искусали трехлетнюю девочку в Мытищах: ребенок в реанимации

    Собаки искусали трехлетнюю девочку в Мытищах: ребенок в реанимации

    Трехлетняя девочка попала в реанимацию в Подмосковье после того, как ее искусали домашние собаки.

    Как сообщает СУ СК по Московской области, 14 ноября трехлетняя девочка находилась с бабушкой в квартире тети в подмосковных Мытищах.

    Из сообщения СУ СК по Московской области: «Там на нее напали три домашние собаки, искусав ей тело и лицо. В результате девочка с множественными ранами была доставлена в больницу, где была прооперирована врачами и помещена в реанимацию».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

    Это уже второй за сутки подобный случай в Подмосковье. Накануне сообщалось, что в подмосковном Королёве была найдена мертвая женщина с ранами от укусов собак.

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