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Подозреваются все

    Юная москвичка призналась в убийстве матери, зарезавшей ее брата

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    Юная москвичка призналась в убийстве матери, зарезавшей ее брата

    Юная москвичка призналась в убийстве матери, зарезавшей ее брата

    Следственный комитет сообщил новые подробности убийства мальчика 2013 года рождения в столице.

    Ранее сообщалось, что 13 ноября в квартире одного из жилых домов были обнаружены тела ребенка и его матери 1973 года рождения с колото-резаными ранениями, а также предсмертная записка.

    Сообщалось, что женщина нанесла своему сыну несколько смертельных ранений, а затем свела счеты с жизнью. Однако в рамках расследования у следователей появилась версия об убийстве матери ребенка старшей дочерью погибшей.

    Из сообщения СУ СК по Москве: «Девушка в ходе допроса пояснила, что, вернувшись домой, она обнаружила младшего брата без признаков жизни и свою мать с ножевыми ранениями. С ее слов она нанесла матери еще несколько ножевых ранений, от которых та скончалась».

    Девятнадцатилетнюю девушку задержали по подозрению в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

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