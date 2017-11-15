Юная москвичка призналась в убийстве матери, зарезавшей ее брата

Следственный комитет сообщил новые подробности убийства мальчика 2013 года рождения в столице.
Ранее сообщалось, что 13 ноября в квартире одного из жилых домов были обнаружены тела ребенка и его матери 1973 года рождения с колото-резаными ранениями, а также предсмертная записка.
Сообщалось, что женщина нанесла своему сыну несколько смертельных ранений, а затем свела счеты с жизнью. Однако в рамках расследования у следователей появилась версия об убийстве матери ребенка старшей дочерью погибшей.
Из сообщения СУ СК по Москве: «Девушка в ходе допроса пояснила, что, вернувшись домой, она обнаружила младшего брата без признаков жизни и свою мать с ножевыми ранениями. С ее слов она нанесла матери еще несколько ножевых ранений, от которых та скончалась».
Девятнадцатилетнюю девушку задержали по подозрению в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.
Сообщалось, что женщина нанесла своему сыну несколько смертельных ранений, а затем свела счеты с жизнью. Однако в рамках расследования у следователей появилась версия об убийстве матери ребенка старшей дочерью погибшей.
Из сообщения СУ СК по Москве: «Девушка в ходе допроса пояснила, что, вернувшись домой, она обнаружила младшего брата без признаков жизни и свою мать с ножевыми ранениями. С ее слов она нанесла матери еще несколько ножевых ранений, от которых та скончалась».
Девятнадцатилетнюю девушку задержали по подозрению в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии