Сечин снова не пришел на заседание суда по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь не пришел в суд для дачи показаний по делу
экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в коррупции.
Замоскворецкий суд не располагает информацией, по какой причине Сечин во второй раз не пришел на процесс, сообщает РИА Новости. В минувший понедельник он также не явился на заседание.
Судья: «Направлялись повестки свидетелям, Сечину, о получении неизвестно».
В суде собирались подробно расспросить главу нефтяной компании о событиях, произошедших год назад, 14 ноября 2016-го, когда Улюкаева задержали с сумкой, в которой лежало два миллиона долларов.
По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Улюкаеву предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», вины он не признал, однако заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Судья: «Направлялись повестки свидетелям, Сечину, о получении неизвестно».
В суде собирались подробно расспросить главу нефтяной компании о событиях, произошедших год назад, 14 ноября 2016-го, когда Улюкаева задержали с сумкой, в которой лежало два миллиона долларов.
По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Улюкаеву предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», вины он не признал, однако заявил о готовности сотрудничать со следствием.
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