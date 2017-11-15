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    Сечин снова не пришел на заседание суда по делу Улюкаева

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    • Фото: РИА Новости, Илья Питалев
    Сечин снова не пришел на заседание суда по делу Улюкаева

    Сечин снова не пришел на заседание суда по делу Улюкаева

    Сечин снова не пришел на заседание суда по делу Улюкаева
  • Фото: РИА Новости, Илья Питалев

    • Глава «Роснефти» Игорь Сечин вновь не пришел в суд для дачи показаний по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в коррупции.

    Замоскворецкий суд не располагает информацией, по какой причине Сечин во второй раз не пришел на процесс, сообщает РИА Новости. В минувший понедельник он также не явился на заседание.

    Судья: «Направлялись повестки свидетелям, Сечину, о получении неизвестно».

    В суде собирались подробно расспросить главу нефтяной компании о событиях, произошедших год назад, 14 ноября 2016-го, когда Улюкаева задержали с сумкой, в которой лежало два миллиона долларов.

    смотретьВ «Роснефти» объяснили, почему Сечин не получил повестку в суд
    В «Роснефти» объяснили, почему Сечин не получил повестку в суд
    По данным обвинения, экс-министр получил 2 млн долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. Улюкаеву предъявлено обвинение по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», вины он не признал, однако заявил о готовности сотрудничать со следствием.

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