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    Вступили в силу новые требования к дизайну сигаретных пачек. ЕврАзЭС/ЕАЭС, здоровье, Минздрав, табак, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВступили в силу новые требования к дизайну сигаретных пачек

    Вступили в силу новые требования к дизайну сигаретных пачек

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    Вступили в силу новые требования к дизайну сигаретных пачек

    Вступили в силу новые требования к дизайну сигаретных пачек

    Вступили в силу новые требования к дизайну сигаретных пачек

      C 15 ноября производители сигарет в России обязаны изменить дизайн своих пачек. В силу вступили правила Таможенного союза, которые в обязательном порядке вводят новую упаковку для табачных изделий.

      Устрашающие картинки, которые показывают последствия курения, отныне должны печататься с обеих сторон пачки и занимать не менее половины ее площади. Также теперь нельзя размещать надписи, которые создают иллюзию несерьезного вреда сигарет, то есть писать, что они «легкие», «мягкие» или «с низким содержанием смол».

      Помимо этого, Минздрав сейчас разрабатывает антитабачную концепцию — по ней упаковки сигарет хотят сделать стандартными: одного цвета и шрифта. Такие правила сейчас действуют в Австралии.

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