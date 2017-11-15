Названы основные причины резкого ослабления рубля

Курс рубля в своем падении на Московской бирже преодолевает один рубеж за другим.
Накануне доллар впервые с 15 августа поднялся выше отметки в 60 рублей, а евро поздно вечером к концу торгов забрался выше 71 рубля впервые с 7 августа.
Одним из поводов для ослабления рубля стало падение нефтяных цен. Международное энергетическое агентство понизило прогноз по спросу на нефть и на текущий, и на следующий год. Накануне обе марки подешевели примерно на доллар и сегодня продолжают двигаться в том же направлении.
Но есть и целый букет других причин падения рубля. Российские компании готовятся к большим выплатам по внешнему долгу. В четвертом квартале сумма будет почти в два раз больше, чем в третьем.
Кроме того, Минфин увеличил в ноябре объем покупки валюты. И, наконец, игроки ждут повышения ставок Федрезерва США и потому выводят деньги из активов развивающихся стран.
Одним из поводов для ослабления рубля стало падение нефтяных цен. Международное энергетическое агентство понизило прогноз по спросу на нефть и на текущий, и на следующий год. Накануне обе марки подешевели примерно на доллар и сегодня продолжают двигаться в том же направлении.
Но есть и целый букет других причин падения рубля. Российские компании готовятся к большим выплатам по внешнему долгу. В четвертом квартале сумма будет почти в два раз больше, чем в третьем.
Кроме того, Минфин увеличил в ноябре объем покупки валюты. И, наконец, игроки ждут повышения ставок Федрезерва США и потому выводят деньги из активов развивающихся стран.
Комментарии