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    Названы основные причины резкого ослабления рубля. валюта, доллар, евро, нефть, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазваны основные причины резкого ослабления рубля

    Названы основные причины резкого ослабления рубля

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    Названы основные причины резкого ослабления рубля

    Названы основные причины резкого ослабления рубля

      Курс рубля в своем падении на Московской бирже преодолевает один рубеж за другим.

      Накануне доллар впервые с 15 августа поднялся выше отметки в 60 рублей, а евро поздно вечером к концу торгов забрался выше 71 рубля впервые с 7 августа.

      Одним из поводов для ослабления рубля стало падение нефтяных цен. Международное энергетическое агентство понизило прогноз по спросу на нефть и на текущий, и на следующий год. Накануне обе марки подешевели примерно на доллар и сегодня продолжают двигаться в том же направлении.

      Но есть и целый букет других причин падения рубля. Российские компании готовятся к большим выплатам по внешнему долгу. В четвертом квартале сумма будет почти в два раз больше, чем в третьем.

      Кроме того, Минфин увеличил в ноябре объем покупки валюты. И, наконец, игроки ждут повышения ставок Федрезерва США и потому выводят деньги из активов развивающихся стран.

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