Дед Мороз и команда НТВ посетили большую семью в Новосибирске

Дед Мороз и звезды НТВ продолжают свое масштабное путешествие по России. Они уже побывали во Владивостоке, Иркутске, Красноярске, Томске, Кемерове и Барнауле. И вот теперь вся команда прибыла в Новосибирск. Там Дед Мороз исполнил заветные желания не только детей, но и взрослых.
Из семьи Барановых можно собирать футбольную команду. Их 11, и они привыкли к командной работе. По маминой просьбе мальчики встали пораньше, затеяли уборку, даже тесто замесили. Только для кого — узнали не сразу. В это время папа тайком показывал письма сыновей Деду Морозу.
Владимир Баранов: «У детей есть такие рождественские работы, те, что делаются раз в году, большие. В награду за эти работы они потом садятся и пишут письма Деду Морозу, на почту отправляют».
Дед Мороз появляется неожиданно и не один, а вместе с ведущим программы «Чудо техники» Сергеем Малозёмовым. Подарков получилась целая гора, как-никак в семье восемь мальчишек.
Папа — сибиряк, мама — американка. Она приехала в Россию в начале 90-х по студенческому обмену и осталась. Он работает переводчиком. В семье говорят на двух языках, готовят блюда обеих стран и верят и в Деда Мороза, и в Санта-Клауса.
Подробнее о большом «Путешествии Деда Мороза» — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.
Владимир Баранов: «У детей есть такие рождественские работы, те, что делаются раз в году, большие. В награду за эти работы они потом садятся и пишут письма Деду Морозу, на почту отправляют».
Дед Мороз появляется неожиданно и не один, а вместе с ведущим программы «Чудо техники» Сергеем Малозёмовым. Подарков получилась целая гора, как-никак в семье восемь мальчишек.
Папа — сибиряк, мама — американка. Она приехала в Россию в начале 90-х по студенческому обмену и осталась. Он работает переводчиком. В семье говорят на двух языках, готовят блюда обеих стран и верят и в Деда Мороза, и в Санта-Клауса.
Подробнее о большом «Путешествии Деда Мороза» — в репортаже корреспондента НТВ Влады Копыловской.
Комментарии