Сегодня в России отмечают День призывника. Это праздник всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые по закону обязаны пройти службу в рядах вооруженных сил. По этому случаю военкоматы проводят дни открытых дверей и устраивают экскурсии в воинские части.

С каждым годом становится все меньше призывников, которым положен «белый билет» по медицинским показателям, — тех, кто родом из худосочных 90-х. На порогах военкоматов вот-вот появятся дети тучных «нулевых». У них здоровье покрепче, и сейчас особых проблем с набором у военкомов нет.



Роман Раманичев, военный комиссар Перовского района Москвы: «На данный момент мы уже призвали больше 70% от установленного задания. Отправки плановые у нас идут в войска. Мы не срываем, даже идем с плюсом».



Этой осенью служить отправятся 134 тысячи человек — на 18 тысяч меньше, чем в прошлом году. Призывников постепенно заменяют контрактники. Президент Путин не исключил полную отмену всеобщей воинской повинности в перспективе. С недавних пор некоторые призывники могут заключить контракт и служить за зарплату. В среднем — 30 тысяч в месяц. Минимальный срок — два года.



Сейчас многие призывники стараются попасть в тот или иной род войск по совету старших товарищей.



Виктор Митрофанов, призывник: «Я был рад, когда мне сказали в призывной комиссии: ты пойдешь в ВДВ. Рассказывают и про прыжки, и про стрельбы, и про всю подготовку в физическом плане как некую школу жизни».



Важно, чтобы в школе этой все было по уставу и расписанию. Чтобы солдатам вместо автоматов не бросали в руки лопаты и не заставляли строить генеральские дачи. Но говорят, что сейчас с этим строго. Порядок навели.



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