Министр спорта и президент ОКР представили WADA позицию России по допингу

В Сеуле стартовало заседание исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, главная тема которого — целесообразность восстановления деятельности Российского антидопингового агентства. От этого решения зависит выступление российских спортсменов на зимней Олимпиаде.
На исполкоме WADA Россию представляют министр спорта Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. В своем выступлении они подчеркнули, что Россия выполнила все требования Всемирного антидопингового агентства.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Впервые мы выступили на исполкоме WADA за последние три года. Мы пытались вместе с президентом ОКР донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии, которые от нас зависели и были прописаны в дорожной карте. Дополнительно сообщили об отношении к той новой информации, которую получило WADA».
Колобков отметил, что президенты федераций «слушали очень внимательно, но пока их реакция не очень понятна», а дальнейшее обсуждение проходило без представителей России.
Павел Колобков: «Я очень надеюсь, что наши коллеги прислушаются к нашей аргументации и признают соответствие организации, которая выполняет все функции антидопингового органа на протяжении полугода под наблюдением. Мы будем бороться за наших спортсменов, за российский спорт».
Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA в Сеуле. Перед этим исполком агентства должен сформулировать свои рекомендации совету учредителей на основе деятельности комиссии WADA по соответствию.
Павел Колобков, министр спорта РФ: «Впервые мы выступили на исполкоме WADA за последние три года. Мы пытались вместе с президентом ОКР донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии, которые от нас зависели и были прописаны в дорожной карте. Дополнительно сообщили об отношении к той новой информации, которую получило WADA».
Колобков отметил, что президенты федераций «слушали очень внимательно, но пока их реакция не очень понятна», а дальнейшее обсуждение проходило без представителей России.
Павел Колобков: «Я очень надеюсь, что наши коллеги прислушаются к нашей аргументации и признают соответствие организации, которая выполняет все функции антидопингового органа на протяжении полугода под наблюдением. Мы будем бороться за наших спортсменов, за российский спорт».
Вопрос восстановления РУСАДА должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей WADA в Сеуле. Перед этим исполком агентства должен сформулировать свои рекомендации совету учредителей на основе деятельности комиссии WADA по соответствию.
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