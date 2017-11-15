Хабаровские власти рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе девочки

В администрации хабаровского поселка рассказали о состоянии девочки, которой удалось выжить при крушении
L-410.
По словам представителей администрации поселка Нелькан, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Девочку обследовала главврач.
Наталья Петухова, глава Нелькана: «Она в сознании, смотрит, но ничего не говорит, видимо, испуг. У нее сотрясение и перелом ноги. За ней наблюдают медики».
В случае ухудшения состоянии ребенка за ним вылетит борт санавиации.
Наталья Петухова: «Но только завтра (16 ноября — ред.), поскольку световой день уже закончился, а полоса не освещается».
Информация о возрасте ребенка разнится. Согласно одним данным, девочке 4 года, согласно другим, — 2,5.
L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. До взлетной полосы самолет не долетел около двух километров и рухнул в лесу. В полиции сообщили, что погибли шесть человек, один ребенок выжил.
Наталья Петухова, глава Нелькана: «Она в сознании, смотрит, но ничего не говорит, видимо, испуг. У нее сотрясение и перелом ноги. За ней наблюдают медики».
В случае ухудшения состоянии ребенка за ним вылетит борт санавиации.
Наталья Петухова: «Но только завтра (16 ноября — ред.), поскольку световой день уже закончился, а полоса не освещается».
Информация о возрасте ребенка разнится. Согласно одним данным, девочке 4 года, согласно другим, — 2,5.
L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. До взлетной полосы самолет не долетел около двух километров и рухнул в лесу. В полиции сообщили, что погибли шесть человек, один ребенок выжил.
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