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    Хабаровские власти рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе девочки

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    • Фото: wikimedia.org
    Хабаровские власти рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе девочки

    Хабаровские власти рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе девочки

    Хабаровские власти рассказали о состоянии выжившей в авиакатастрофе девочки
  • Фото: wikimedia.org

    • В администрации хабаровского поселка рассказали о состоянии девочки, которой удалось выжить при крушении L-410.

    По словам представителей администрации поселка Нелькан, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Девочку обследовала главврач.

    Наталья Петухова, глава Нелькана: «Она в сознании, смотрит, но ничего не говорит, видимо, испуг. У нее сотрясение и перелом ноги. За ней наблюдают медики».

    В случае ухудшения состоянии ребенка за ним вылетит борт санавиации.

    Наталья Петухова: «Но только завтра (16 ноября — ред.), поскольку световой день уже закончился, а полоса не освещается».

    Информация о возрасте ребенка разнится. Согласно одним данным, девочке 4 года, согласно другим, — 2,5.

    смотретьСамолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок
    Самолет L-410 упал в Хабаровском крае: выжил только ребенок
    L-410, следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку. До взлетной полосы самолет не долетел около двух километров и рухнул в лесу. В полиции сообщили, что погибли шесть человек, один ребенок выжил.

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