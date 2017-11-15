Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Футбольные фанаты разбились в ДТП по пути с матча в Краснодаре: пятеро погибших

    1 комментарий
    • Фото: 161.ru
    Футбольные фанаты разбились в ДТП по пути с матча в Краснодаре: пятеро погибших

    Футбольные фанаты разбились в ДТП по пути с матча в Краснодаре: пятеро погибших

    Футбольные фанаты разбились в ДТП по пути с матча в Краснодаре: пятеро погибших
  • Фото: 161.ru

    • «Газель» с футбольными фанатами, возвращавшимися с матча в Краснодаре, столкнулась с КамАЗом под Ростовом-на-Дону в ночь на 15 ноября.

    Трагедия произошла около 3:30 мск на 1114-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. По предварительным данным полиции, «Газель» врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ.

    Из 12 пассажиров, находившихся в «Газели», погибли пятеро, в том числе двое подростков 14 и 16 лет. Еще шесть человек получили травмы. Двое, включая водителя, от госпитализации отказались.

    Уже установлено, что водитель 1949 года рождения был трезв. По его словам, КамАЗ он просто не заметил.

    Болельщики возвращались с прошедшего в Краснодаре товарищеского матча Аргентина — Нигерия (2:4).

    По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru