Госдума рассмотрит закон о СМИ-иноагентах во втором и третьем чтениях

Сегодня Госдума во втором и третьем чтениях рассмотрит поправки в закон об информации. Они касаются статуса иностранных агентов для зарубежных СМИ.
Регистрировать в таком качестве предлагают те средства массовой информации, которые работают в России, но при этом финансируются из-за рубежа. Решать, кого именно необходимо внести в этот список, будет министерство юстиции.
Законопроект стал зеркальным ответом на действия американских властей — они потребовали, чтобы телеканал RT зарегистрировался в США качестве иноагента. Компания все условия уже выполнила, и накануне Минюст США официально внес ее в соответствующий реестр.
Законопроект стал зеркальным ответом на действия американских властей — они потребовали, чтобы телеканал RT зарегистрировался в США качестве иноагента. Компания все условия уже выполнила, и накануне Минюст США официально внес ее в соответствующий реестр.
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