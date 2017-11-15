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Деловое утро НТВ
    Госдума рассмотрит закон о СМИ-иноагентах во втором и третьем чтениях. Госдума, СМИ, журналистика, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума рассмотрит закон о СМИ-иноагентах во втором и третьем чтениях

    Госдума рассмотрит закон о СМИ-иноагентах во втором и третьем чтениях

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    Госдума рассмотрит закон о <nobr>СМИ-иноагентах</nobr> во втором и третьем чтениях

    Госдума рассмотрит закон о СМИ-иноагентах во втором и третьем чтениях

    Госдума рассмотрит закон о <nobr>СМИ-иноагентах</nobr> во втором и третьем чтениях

      Сегодня Госдума во втором и третьем чтениях рассмотрит поправки в закон об информации. Они касаются статуса иностранных агентов для зарубежных СМИ.

      Регистрировать в таком качестве предлагают те средства массовой информации, которые работают в России, но при этом финансируются из-за рубежа. Решать, кого именно необходимо внести в этот список, будет министерство юстиции.

      Законопроект стал зеркальным ответом на действия американских властей — они потребовали, чтобы телеканал RT зарегистрировался в США качестве иноагента. Компания все условия уже выполнила, и накануне Минюст США официально внес ее в соответствующий реестр.

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