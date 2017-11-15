Самолет пропал с радаров в Хабаровском крае

МЧС выясняет информацию по пропавшему с радаров самолету Let
L-410 в Хабаровском крае в районе населенного пункта Нелькан.
На борту воздушного судна находились 7 человек, включая экипаж, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
ГУМЧС России по региону: «У нас есть информация о пропавшем с радаров самолете в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края. Она проверяется, обстоятельства выясняются».
ГУМЧС России по региону: «У нас есть информация о пропавшем с радаров самолете в Аяно-Майском районе на севере Хабаровского края. Она проверяется, обстоятельства выясняются».
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