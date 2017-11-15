Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ

    В Мексике устроили жестокий самосуд над ворами

    1 комментарий

    В Мексике устроили жестокий самосуд над ворами

    В Мексике устроили жестокий самосуд над ворами

    Жестокий самосуд над тремя ворами учинили жители одного из поселков в штате Оахака в Мексике. Пойманных нарушителей облили бензином и подожгли.

    Генеральный прокурор Оахаки Рубен Васконселос Мендес сообщил, что в результате случившегося один из грабителей скончался, другие двое в данный момент живы. Однако, как передает РИА Новости, их состояние крайне тяжелое. Среди пострадавших 16-летний подросток.

    В настоящее время власти уже вычислили и задержали двух подозреваемых в причастности к самосуду над ворами.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru