В Мексике устроили жестокий самосуд над ворами

Жестокий самосуд над тремя ворами учинили жители одного из поселков в штате Оахака в Мексике. Пойманных нарушителей облили бензином и подожгли.
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Генеральный прокурор Оахаки Рубен Васконселос Мендес сообщил, что в результате случившегося один из грабителей скончался, другие двое в данный момент живы. Однако, как передает РИА Новости, их состояние крайне тяжелое. Среди пострадавших 16-летний подросток.
В настоящее время власти уже вычислили и задержали двух подозреваемых в причастности к самосуду над ворами.
В настоящее время власти уже вычислили и задержали двух подозреваемых в причастности к самосуду над ворами.
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