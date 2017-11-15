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    Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать таблетки и кокаин

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    Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать таблетки и кокаин

    Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать таблетки и кокаин

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз раскритиковал своего коллегу Хуана Мануэля Сантоса. На этот раз причиной стал введенный Колумбией запрет на поставки лекарственных средств в Венесуэлу, которая испытывает в них серьезный дефицит.

    В эфире гостелевидения Мадуро заявил, что Венесуэла не нуждается в колумбийских лекарствах, сообщает РИА Новости.

    Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Сантос, мы и не будем их покупать в Колумбии. Глотай эти лекарства сам, а мы уже покупаем их в Индии. Глотай свои лекарства, свои наркотики и свой кокаин».

    Отметим, что это не первый раз, когда лидер Венесуэлы жестко критикует колумбийского коллегу. Так в июле он назвал Сантоса предателем, который преклоняется перед всем иностранным, будучи взятым в плен США.

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