Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать таблетки и кокаин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз раскритиковал своего коллегу Хуана Мануэля Сантоса. На этот раз причиной стал введенный Колумбией запрет на поставки лекарственных средств в Венесуэлу, которая испытывает в них серьезный дефицит.
В эфире гостелевидения Мадуро заявил, что Венесуэла не нуждается в колумбийских лекарствах, сообщает РИА Новости.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Сантос, мы и не будем их покупать в Колумбии. Глотай эти лекарства сам, а мы уже покупаем их в Индии. Глотай свои лекарства, свои наркотики и свой кокаин».
Отметим, что это не первый раз, когда лидер Венесуэлы жестко критикует колумбийского коллегу. Так в июле он назвал Сантоса предателем, который преклоняется перед всем иностранным, будучи взятым в плен США.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Сантос, мы и не будем их покупать в Колумбии. Глотай эти лекарства сам, а мы уже покупаем их в Индии. Глотай свои лекарства, свои наркотики и свой кокаин».
Отметим, что это не первый раз, когда лидер Венесуэлы жестко критикует колумбийского коллегу. Так в июле он назвал Сантоса предателем, который преклоняется перед всем иностранным, будучи взятым в плен США.
Комментарии