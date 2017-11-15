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    СМИ: аэропорт Ганновера эвакуировали из-за найденной взрывчатки

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    СМИ: аэропорт Ганновера эвакуировали из-за найденной взрывчатки

    СМИ: аэропорт Ганновера эвакуировали <nobr>из-за</nobr> найденной взрывчатки

    Аэропорт Ганновера временно закрывался из-за обнаруженных взрывчатых веществ в складском помещении.

    Сотрудники службы безопасности аэропорта нашли на складе пакет, внутри которого находилось взрывчатое вещество, уточняет The Independent. Работа воздушной гавани была приостановлена, самолеты, которые должны были совершить посадку в Ганновере, перенаправляли в другие аэропорты.

    Через некоторое время прибывшие на место сотрудники полиции обследовали пакет и уничтожили его. После этого аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

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