Посольство в США отреагировало на расследование ФБР переводов МИД РФ

Посольство России в США прокомментировало сообщения СМИ о том, что ФБР ведет расследование переводов МИД РФ. В заявлении указано, что подобное расследование является свидетельством очередного нарушения международных норм американскими властями, а также неудачной попыткой притянуть Россию к «внутриамериканским разборкам» вокруг выборов.
Информация о том, что ФБР расследует переводы МИД РФ российским посольствам в нескольких странах появилась в издании BuzzFeed. Журналисты сообщили, что проверка проводится из-за перечислений на сумму порядка 380 тысяч долларов с обозначением цели перевода «на проведение предвыборной кампании». При этом они, вероятно, в очередной раз намекали на «руку Москвы» в президентских выборах в США. Однако в дипведомстве решили разочаровать представителей прессы.
Посольство РФ в США: «Придется, кстати, разочаровать „следователей“. Выборы в Государственную Думу и выборы Президента России мы проводили и будем проводить. В соответствии с нашей Конституцией. В том числе для граждан России, находящихся за рубежом. По всему миру. В том числе в США. Если для их организации потребуются дополнительные средства, мы их получим из Москвы. Через Citibank. Или другой банк. Легально».
При этом в Посольстве отметили недопустимость подобных действий со стороны американских властей.
Посольство РФ в США: «Журналистам BuzzFeed мы даже благодарны за то, что они раскрыли очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными дипломатическими представительствами. И эта попытка искусственным образом притянуть Россию и посольство к внутриамериканским разборкам самым позорным образом провалилась».
Напомним, это уже не первый случай, когда российские дипломатические представительства оказываются объектами повышенного внимания в США. В начале октября с консульства РФ в Сан-Франциско, которое закрыли по распоряжению американских властей, сняли российские флаги. Кроме того, из здания не дали вывезти консульский архив.
В Москве действия США назвали враждебными и недружественными, подчеркнув, что готовят ответ на этот шаг Вашингтона. А в МИД РФ отметили, что расценивают произошедшее как надругательство над государственными символами России. Только в конце месяца флаги и архив вернули.
Посольство РФ в США: «Придется, кстати, разочаровать „следователей“. Выборы в Государственную Думу и выборы Президента России мы проводили и будем проводить. В соответствии с нашей Конституцией. В том числе для граждан России, находящихся за рубежом. По всему миру. В том числе в США. Если для их организации потребуются дополнительные средства, мы их получим из Москвы. Через Citibank. Или другой банк. Легально».
#КОММЕНТАРИЙ_ПОСОЛЬСТВАОпубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США 14 ноября 2017 г.
Тема «российского вмешательства» в американские президентские выборы близка к очевидной всем ма…
При этом в Посольстве отметили недопустимость подобных действий со стороны американских властей.
Посольство РФ в США: «Журналистам BuzzFeed мы даже благодарны за то, что они раскрыли очередное вопиющее нарушение элементарных норм обращения местных властей с иностранными дипломатическими представительствами. И эта попытка искусственным образом притянуть Россию и посольство к внутриамериканским разборкам самым позорным образом провалилась».
Напомним, это уже не первый случай, когда российские дипломатические представительства оказываются объектами повышенного внимания в США. В начале октября с консульства РФ в Сан-Франциско, которое закрыли по распоряжению американских властей, сняли российские флаги. Кроме того, из здания не дали вывезти консульский архив.
В Москве действия США назвали враждебными и недружественными, подчеркнув, что готовят ответ на этот шаг Вашингтона. А в МИД РФ отметили, что расценивают произошедшее как надругательство над государственными символами России. Только в конце месяца флаги и архив вернули.
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