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    СМИ: военные взяли под контроль здание гостелерадиокомпании Зимбабве

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    • Фото: Reuters © 2017, Philimon Bulawayo
    СМИ: военные взяли под контроль здание гостелерадиокомпании Зимбабве

    СМИ: военные взяли под контроль здание гостелерадиокомпании Зимбабве

    СМИ: военные взяли под контроль здание гостелерадиокомпании Зимбабве
  • Фото: Reuters © 2017, Philimon Bulawayo

    • Группа военнослужащих Зимбабве в ночь на среду взяла под контроль здание государственной Телерадиовещательной корпорации ZBC в Хараре, столице страны.

    По некоторым данным, солдаты избили нескольких журналистов, передает агентство Reuters со ссылкой на сотрудников корпорации.

    Телерадиовещательная корпорация в Зимбабве транслирует два телеканала и четыре радиостанции.

    Ранее СМИ сообщали о танках, замеченных на улицах столицы, и движущихся по направлению к городу бронетранспортерах. Лояльные президенту силы установили блокпосты на главных улицах Хараре. Под усиленную охрану был взят также президентский дворец. В правящей партии обвинили командующего армией в «изменническом поведении» и отметили, что не собираются поддаваться военному давлению с его стороны.

    Напомним, на прошлой неделе президент Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, обвинив его в подготовке государственного переворота. Мнангагва был потенциальным приемником Мугабе и пользовался поддержкой вооруженных сил. Главнокомандующий Константино Чивенга тогда пообещал вмешаться в политическую ситуацию в стране.

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