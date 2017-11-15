В Тверской области продали колхоз вместе с домами жителей

Сами того не зная и, естественно, не желая, жители нескольких сел в Тверской области оказались буквально в положении крепостных крестьян. Люди, чаще всего рожденные еще в СССР, свято верили, что, отработав 15 лет в колхозе, они получат дома в собственность. И произойдет это само собой. Но вышло совсем иначе.

История колхоза «Даниловское» закончилась так же, как и тысячи других: формальный долг, банкротство. И вот уже постройки, принадлежавшие колхозу, уходят с молотка. Но среди них каким-то образом оказываются и жилые строения, проданные фактически вместе с прописанными там людьми.



Хотя хозяин у этих домов уже новый, всю коммуналку платят почему-то жильцы. И ремонт делают за свой счет. А теперь еще и новая напасть: несколько домов уже успели отрезать от отопления. Проводить газ пришлось за свой счет. Обошлось это не дешево — 250 тысяч рублей. Жители поясняют: когда оплачивали, еще не знали, что дома им больше не принадлежат.



«Новых крепостных» больше пятидесяти человек. Кто обращался в полицию, кто в прокуратуру, кто в суд. На несколько домов наложили арест, но на этом крестьянские успехи закончились. История о том, как дома людей стали чужими, столь запутана, что даже глава поселения — бывший милицейский начальник — не может ее распутать. Ведь ни нового хозяина, ни документов о продаже никто из сельчан и в глаза-то не видел.



Адвокат Николай Добрыдень объяснил, что дело было обстряпано хитро: пока шли суды по банкротству колхоза, дома то ли продали, то ли переписали на новых владельцев. В судебных бумагах нашлась ценная информация — адрес нового собственника по фамилии Сперанский. Правда, на месте его не оказалось. Соседи говорят, что по этому адресу Сперанского давно уже не видели. Но нашлись контакты экс-заместителя председателя, при котором колхоз обанкротили.



Бывший колхозный начальник Арсентий Гусишный всеми силами попытался избежать общения. Как оказалось, он очень забывчивый человек. О сделке Гусишный якобы не знал или не помнит. Только вот выписка из госреестра версию не подтверждает. Согласно ей мужчина значится владельцем, к примеру, здания клуба, в котором до сих пор живут — и прописаны — несколько человек.



Совпадение или нет, но, во время подготовки спецрепортажа к эфиру, загадочный хозяин Александр Сперанский вышел на связь. Он пообещал, что ситуацию с жильцами купленных им домов решит, что называется, по-хорошему.



Александр Сперанский, владелец домов: «Земля устроила. Размер, расположение. О том, что там люди живут, я практически не знал. Мне говорили, что там бомжи. Костры внутри жгут. Я понимаю, что я выгонять никого не буду. Будем искать компромисс, чтобы мне хоть как-то компенсировать свои затраты».



Только вот кто их будет компенсировать предпринимателю — непонятно. Колхоз-то давно уже не существует.

