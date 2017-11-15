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    Голкипер сборной России Лунёв получил сотрясение мозга

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    • Фото: @TeamRussia /twitter.com
    Голкипер сборной России Лунёв получил сотрясение мозга

    Голкипер сборной России Лунёв получил сотрясение мозга

    Голкипер сборной России Лунёв получил сотрясение мозга
  • Фото: @TeamRussia /twitter.com

    • Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёва получил травму во время товарищеского матча с испанцами. Голкипер покинул поле на электрокаре и сразу был доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и скальпированную рану головы.

    В официальном аккаунте команды в Twitter уточняется, что ночь Лунёв проведет в больнице.

    Пресс-служба сборной России: «Андрею Лунёву сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны. Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведёт в больнице».



    Напомним, матч между сборными России и Испании прошел во вторник в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 3:3.

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