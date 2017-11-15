Политолог: США указали Киеву его место в ситуации с Донбассом

Москва и Вашингтон во вторник подробно обсудили возможность размещения миротворческого контингента ООН в Донбассе. Договориться по всем пунктам пока не удалось. Обсуждать и смягчать противоречия будут в ходе следующих встреч спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.
При этом многие эксперты заметили, что из обсуждения конфликта внутри Украины саму Украину практически исключили. Более того, США дипломатично «одёрнули» киевские власти, посоветовав им не вносить свой проект резолюции по миссии ООН. Дав там самым понять, что сначала надо договориться с Россией.
Антон Финько, политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «К сожалению, для украинского народа это свидетельство того, что он играет роль, на данный момент, некоего „резонатора“. Он оказался на территории,которая рассматривается более сильными геополитическими игроками как территория проекции силы. Там, где выясняется соотношение сил — кто сильнее, кто слабее».
Ранее сообщалось, что, по словам Суркова, на переговорах «американские друзья» передали дополнения к российскому проекту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе. Однако Россия поддержала лишь три из 29 абзацев.
Антон Финько, политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии: «К сожалению, для украинского народа это свидетельство того, что он играет роль, на данный момент, некоего „резонатора“. Он оказался на территории,которая рассматривается более сильными геополитическими игроками как территория проекции силы. Там, где выясняется соотношение сил — кто сильнее, кто слабее».
Ранее сообщалось, что, по словам Суркова, на переговорах «американские друзья» передали дополнения к российскому проекту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе. Однако Россия поддержала лишь три из 29 абзацев.
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