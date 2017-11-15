На Украине отказались от «Великой Отечественной войны»

Украинские власти сделали новый шаг на пути декоммунизации. Теперь Верховная Ррада отказалась от упоминания Великой Отечественной войны в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». За решение проголосовал 241 народный депутат из 450.
Суть поправок заключается в том, что теперь вместо термина «Великая Отечественная война» используется словосочетание «Вторая мировая война». Закон вступит в силу через три месяца со дня публикации.
Такая идея появилась еще в 2015 году. Тогда власти Украины впервые отказались от торжественных церемоний по случаю Дня Победы и установили 8 мая Днём памяти и примирения. Его отмечают в Европе. Хотя 9 мая остается в стране государственным праздником.
Напомним, в начале ноября на Украине в очередной раз заявили о возможной отмене празднования 8 марта. Его планируют переименовать в День борьбы за права женщин и лишить статуса выходного.
Такая идея появилась еще в 2015 году. Тогда власти Украины впервые отказались от торжественных церемоний по случаю Дня Победы и установили 8 мая Днём памяти и примирения. Его отмечают в Европе. Хотя 9 мая остается в стране государственным праздником.
Напомним, в начале ноября на Украине в очередной раз заявили о возможной отмене празднования 8 марта. Его планируют переименовать в День борьбы за права женщин и лишить статуса выходного.
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