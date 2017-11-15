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    На Украине отказались от «Великой Отечественной войны». Великая Отечественная война, Украина, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Украине отказались от «Великой Отечественной войны»

    На Украине отказались от «Великой Отечественной войны»

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    На Украине отказались от «Великой Отечественной войны»

    На Украине отказались от «Великой Отечественной войны»

    На Украине отказались от «Великой Отечественной войны»

      Украинские власти сделали новый шаг на пути декоммунизации. Теперь Верховная Ррада отказалась от упоминания Великой Отечественной войны в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». За решение проголосовал 241 народный депутат из 450.

      Суть поправок заключается в том, что теперь вместо термина «Великая Отечественная война» используется словосочетание «Вторая мировая война». Закон вступит в силу через три месяца со дня публикации.

      Такая идея появилась еще в 2015 году. Тогда власти Украины впервые отказались от торжественных церемоний по случаю Дня Победы и установили 8 мая Днём памяти и примирения. Его отмечают в Европе. Хотя 9 мая остается в стране государственным праздником.

      Напомним, в начале ноября на Украине в очередной раз заявили о возможной отмене празднования 8 марта. Его планируют переименовать в День борьбы за права женщин и лишить статуса выходного.

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