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    Агуэро упал в обморок в перерыве матча между сборными Аргентины и Нигерии

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    Агуэро упал в обморок в перерыве матча между сборными Аргентины и Нигерии

    Агуэро упал в обморок в перерыве матча между сборными Аргентины и Нигерии

    Футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро упал в обморок в раздевалке команды в перерыве товарищеского матча со сборной Нигерии. Он был доставлен в одну из больниц Краснодара.

    Серхио Агуэро забил год на 36-й минуте игры, но во втором тайме на поле не появился, передает ТАСС.

    Пресс-служба сборной Аргентины: «У Агуэро были симптомы липотимии (обморочная реакция), поэтому он был направлен для проведения рутинных процедур в качестве меры предосторожности».

    На замену Агуэро вышел Дарио Бенедетто. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу нигерийцев.

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