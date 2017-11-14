Избившей кота москвичке устроили самосуд

Москвичка, получившая известность в Сети после публикации видео, на котором она издевается над котом, заявила, что ее избил таксист.
По словам Светланы, мужчина остановил машину в безлюдном месте, и, угрожая пистолетом, заставил ее выйти.
После этого таксист нанес ей сильный удар по голове рукояткой оружия, сообщает портал Дни.Ru. Затем ее дважды ударили электрошокером, после чего она потеряла сознание.
Светлана, пострадавшая: «А мне вчера голову пробили. Просто взяли и бошку пробили ни с того, ни с сего. Просто взяли рукоятку от ствола и дали».
При этом женщина утверждает, что ей сломали нос и попытались изнасиловать.
Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой женщина избивает кота и кидает его об стену. В ходе издевательств над животным она заявляет, что Томас якобы порвал шторы за 25 тысяч долларов. Видеозаписью заинтересовалась полиция. По факту размещения видео проводится проверка.
После этого таксист нанес ей сильный удар по голове рукояткой оружия, сообщает портал Дни.Ru. Затем ее дважды ударили электрошокером, после чего она потеряла сознание.
Светлана, пострадавшая: «А мне вчера голову пробили. Просто взяли и бошку пробили ни с того, ни с сего. Просто взяли рукоятку от ствола и дали».
При этом женщина утверждает, что ей сломали нос и попытались изнасиловать.
Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой женщина избивает кота и кидает его об стену. В ходе издевательств над животным она заявляет, что Томас якобы порвал шторы за 25 тысяч долларов. Видеозаписью заинтересовалась полиция. По факту размещения видео проводится проверка.
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