Российские и сирийские саперы завершили разминирование Дейр-эз-Зора

Российские саперы совместно с сирийскими коллегами завершили разминирование
Дейр-эз-Зора. Всего было уничтожено почти 45 тысяч взрывоопасных предметов.
В ходе операции было проверено более тысячи гектаров территории города и прилегающих районов, передает ТАСС со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергея Кураленко.
Сергей Кураленко, глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Завершено разминирование города Дейр-эз-Зор. Саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации совместно с сирийскими специалистами за период работы по разминированию Дейр-эз-Зора проверено 1238 гектаров территории города и прилегающих к нему районов, 246 километров дорог, обнаружено и уничтожено 44783 взрывоопасных предмета, 1868 зданий, в том числе 18 социально значимых объектов: четыре школы, университет, мечеть, больница, аптеки, магазины, три электроподстанции».
Напомним, 3 ноября, Дамаск объявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. При этом сообщалось, что террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.
Сергей Кураленко, глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Завершено разминирование города Дейр-эз-Зор. Саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации совместно с сирийскими специалистами за период работы по разминированию Дейр-эз-Зора проверено 1238 гектаров территории города и прилегающих к нему районов, 246 километров дорог, обнаружено и уничтожено 44783 взрывоопасных предмета, 1868 зданий, в том числе 18 социально значимых объектов: четыре школы, университет, мечеть, больница, аптеки, магазины, три электроподстанции».
Напомним, 3 ноября, Дамаск объявил об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора от боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. При этом сообщалось, что террористы установили в городе большое количество мин и самодельных взрывных устройств.
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