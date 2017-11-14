Губернатор Ленобласти отметил самых активных борцов за экологию

Александр Дрозденко наградил победителей конкурса на лучшую добровольческую экологическую акцию.

Год экологии правительство Ленинградской области провожает подарками. Соревнование региональных зеленых активистов проводилось в нескольких номинациях, среди которых «Уборка лесных и прибрежных территорий» и «Уборка муниципальных образований».



Также авторитетное жюри выбрало лучший видеоролик на тему «Экология». Самыми рьяными борцами за чистоту были признаны волонтеры из Российского союза сельской молодежи. Организация обрела рекордное количество участников и устроила самые масштабные акции в 47-м регионе, убрав мусор на площади в 110 гектаров.



В следующем году добровольцы-победители намерены не снижать обороты. Уже известно, что майские праздники не обойдутся без массовых субботников. По самым скромным прогнозам, на них выйдут не менее тысячи жителей Ленинградской области. Лидеры волонтерских организаций надеются на практическую помощь региональных властей, особенно в процессе доставки собранного мусора на специальные полигоны.