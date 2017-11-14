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Паутина-10
    Робот-лесник из Петербурга победил на всемирной олимпиаде. Санкт-Петербург, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРобот-лесник из Петербурга победил на всемирной олимпиаде

    Робот-лесник из Петербурга победил на всемирной олимпиаде

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    Робот-лесник из Петербурга победил на всемирной олимпиаде

    <nobr>Робот-лесник</nobr> из Петербурга победил на всемирной олимпиаде

      Петербургская команда школьников от университета ИТМО заняла первое место на Всемирной олимпиаде роботов.

      В серьезной борьбе наша сборная обошла Германию и Сирию. Всего в соревнованиях участвовали школьники из 60 стран.

      Под руководством тренера Игоря Лосицкого петербуржцы презентовали в Коста-Рике робота-лесника. Он может определять больные деревья в непроходимых лесах и даже предупреждать пожары.

      На Всемирной олимпиаде ценится не только сложность разработки, но и яркая презентация. Петербургская команда подошла к представлению с юмором. Один из участников Даниил сыграл русского лесника в ушанке и с бородой. По сценарию он 10 лет бродил по лесу и считал деревья, а теперь с радостью передает дела коллеге-роботу.

      Журналисты НТВ-Петербург навещали команду перед отправкой на соревнования. Тогда ребята пытались наладить механизм, чтобы робота без помощи человека в лес мог спустить коптер. В итоге всё сработало идеально. Получить золото нашей команде с лесником не помешало даже землетрясение. Сильные толчки были зафиксированы в Коста-Рике в финальный день олимпиады.

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