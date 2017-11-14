Робот-лесник из Петербурга победил на всемирной олимпиаде

Петербургская команда школьников от университета ИТМО заняла первое место на Всемирной олимпиаде роботов.
В серьезной борьбе наша сборная обошла Германию и Сирию. Всего в соревнованиях участвовали школьники из 60 стран.
Под руководством тренера Игоря Лосицкого петербуржцы презентовали в Коста-Рике робота-лесника. Он может определять больные деревья в непроходимых лесах и даже предупреждать пожары.
На Всемирной олимпиаде ценится не только сложность разработки, но и яркая презентация. Петербургская команда подошла к представлению с юмором. Один из участников Даниил сыграл русского лесника в ушанке и с бородой. По сценарию он 10 лет бродил по лесу и считал деревья, а теперь с радостью передает дела коллеге-роботу.
Журналисты НТВ-Петербург навещали команду перед отправкой на соревнования. Тогда ребята пытались наладить механизм, чтобы робота без помощи человека в лес мог спустить коптер. В итоге всё сработало идеально. Получить золото нашей команде с лесником не помешало даже землетрясение. Сильные толчки были зафиксированы в Коста-Рике в финальный день олимпиады.
Под руководством тренера Игоря Лосицкого петербуржцы презентовали в Коста-Рике робота-лесника. Он может определять больные деревья в непроходимых лесах и даже предупреждать пожары.
На Всемирной олимпиаде ценится не только сложность разработки, но и яркая презентация. Петербургская команда подошла к представлению с юмором. Один из участников Даниил сыграл русского лесника в ушанке и с бородой. По сценарию он 10 лет бродил по лесу и считал деревья, а теперь с радостью передает дела коллеге-роботу.
Журналисты НТВ-Петербург навещали команду перед отправкой на соревнования. Тогда ребята пытались наладить механизм, чтобы робота без помощи человека в лес мог спустить коптер. В итоге всё сработало идеально. Получить золото нашей команде с лесником не помешало даже землетрясение. Сильные толчки были зафиксированы в Коста-Рике в финальный день олимпиады.
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