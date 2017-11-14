Паутина-10
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Паутина-10
    Под Петербургом хозяин натравил своего стаффорда на дворнягу. Санкт-Петербург, жестокость, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Петербургом хозяин натравил своего стаффорда на дворнягу

    Под Петербургом хозяин натравил своего стаффорда на дворнягу

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    Под Петербургом хозяин натравил своего стаффорда на дворнягу

    Под Петербургом хозяин натравил своего стаффорда на дворнягу

    Под Петербургом хозяин натравил своего стаффорда на дворнягу

      Полиция Курортного района разыскивает мужчину по подозрению в жестоком обращении с животным. В связи с происшествием в Зеленогорске заявление в правоохранительные органы подписали десятки человек.

      В Зеленогорске разыскивают живодера, натравившего бойцового пса на дворнягу. Инцидент, шокировавший местных жителей, зафиксировали камеры наблюдения.

      На кадрах видно, как хозяин вместе со своим питомцем преследуют собаку по кличке Алиса. Она в свою очередь безуспешно пытается уйти от погони. О жестокости расправы говорит и то, что вой, который подняло истерзанное животное, разбудил жителей соседних домов.

      По словам очевидцев, в тот момент стаффордширский терьер, который гулял без поводка и намордника, вцепился в собаку. А его владелец на просьбы остановить травлю отреагировал агрессивно и скрылся до прибытия полиции. Однако этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Заявление в правоохранительные органы подписали более 30 человек.

      Полицией Курортного района города было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. В настоящее время разыскивается хозяин собаки, которая была натравлена на дворнягу.

      Расследование уголовного дела уже взяла на контроль прокуратура. Между тем пострадавшую собаку приютила у себя одна из жительниц Зеленогорска. После осмотра в ветеринарной клинике докторам пришлось наложить швы на раны.

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