Под Петербургом хозяин натравил своего стаффорда на дворнягу

Полиция Курортного района разыскивает мужчину по подозрению в жестоком обращении с животным. В связи с происшествием в Зеленогорске заявление в правоохранительные органы подписали десятки человек.

В Зеленогорске разыскивают живодера, натравившего бойцового пса на дворнягу. Инцидент, шокировавший местных жителей, зафиксировали камеры наблюдения.



На кадрах видно, как хозяин вместе со своим питомцем преследуют собаку по кличке Алиса. Она в свою очередь безуспешно пытается уйти от погони. О жестокости расправы говорит и то, что вой, который подняло истерзанное животное, разбудил жителей соседних домов.



По словам очевидцев, в тот момент стаффордширский терьер, который гулял без поводка и намордника, вцепился в собаку. А его владелец на просьбы остановить травлю отреагировал агрессивно и скрылся до прибытия полиции. Однако этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Заявление в правоохранительные органы подписали более 30 человек.



Полицией Курортного района города было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. В настоящее время разыскивается хозяин собаки, которая была натравлена на дворнягу.



Расследование уголовного дела уже взяла на контроль прокуратура. Между тем пострадавшую собаку приютила у себя одна из жительниц Зеленогорска. После осмотра в ветеринарной клинике докторам пришлось наложить швы на раны.