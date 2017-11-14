«Ашан» отказался от пластиковых пакетов

Компания «Ашан» объявила, что с 15 ноября все ее гипермаркеты перестанут предлагать покупателям пластиковые пакеты.

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В магазинах других форматов ретейлера, как уточняется, это уже сделано.



«Ашан» объясняет свое решение заботой об окружающей среде. Теперь на кассах будут продавать пакеты, которые на 40% состоят из переработанных материалов, бумажные пакеты и многоразовые сумки.



В российском Greenpeace сообщили, что «Ашан» до последнего времени оставался крупнейшим отечественным ретейлером, который предлагал бесплатные пакеты.



Недавно глава Минприроды Сергей Донской заявил, что в 2018–2020 годах в России может появиться экологический сбор на пластиковые пакеты.