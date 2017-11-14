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    «Ашан» отказался от пластиковых пакетов. магазины, торговля, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ашан» отказался от пластиковых пакетов

    «Ашан» отказался от пластиковых пакетов

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    «Ашан» отказался от пластиковых пакетов

    «Ашан» отказался от пластиковых пакетов

      Компания «Ашан» объявила, что с 15 ноября все ее гипермаркеты перестанут предлагать покупателям пластиковые пакеты.

      В магазинах других форматов ретейлера, как уточняется, это уже сделано.

      «Ашан» объясняет свое решение заботой об окружающей среде. Теперь на кассах будут продавать пакеты, которые на 40% состоят из переработанных материалов, бумажные пакеты и многоразовые сумки.

      В российском Greenpeace сообщили, что «Ашан» до последнего времени оставался крупнейшим отечественным ретейлером, который предлагал бесплатные пакеты.

      Недавно глава Минприроды Сергей Донской заявил, что в 2018–2020 годах в России может появиться экологический сбор на пластиковые пакеты.

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