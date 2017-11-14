Шведские футболисты наголо побрили капитана после сенсационного выхода на ЧМ

Чемпионат мира по футболу понес тяжелую утрату — именно с такими чувствами сегодня проснулась Италия. Одна из главных футбольных держав планеты, четырехкратный чемпион мира впервые за 60 лет пропустит мундиаль, который в следующем году примет Россия.
Результат стыковых матчей с командой Швеции обычно эмоциональные фанаты сборной Италии комментировали с нескрываемым унынием.
Болельщик: «Отвратительно! Кубок мира не может быть без Италии».
Болельщик: «Весь футбол проиграет. Этого просто не может быть».
Зато шведы на радостях снесли полевую телестудию и прямо в раздевалке побрили до состояния футбольного мяча голову своего капитана — Андреаса Гранквиста, хорошо знакомого россиянам по выступлению за «Краснодар».
Андреас Гранквист, капитан сборной Швеции: «Я несказанно горд. Это будет прекрасное завершение карьеры на чемпионате мира в России».
А другой капитан — 39-летний Джанлуиджи Буффон — тоже прощается со своей карьерой. Его имя золотыми буквами вписано в новейшую историю клубного и национального футбола. Он провел рекордные 175 матчей за сборную Италии и не смог сдержать слез.
Джанлуиджи Буффон: «Мне не жалко себя, мне жалко весь итальянский футбол».
Российский тренер Валерий Газзаев, вспоминая лихие для итальянцев 90-е, отмечает: когда-то они были законодателями не только высокой, но и футбольной моды, и имена Барези, Мальдини, Баджо звучали ничуть не тише Армани, Версаче и Гуччи.
Валерий Газзаев: «Конечно, было мучение смотреть, насколько тяжело сборная Италии играла. Более того, пропала у Италии та дикая уверенность в своем величии. Поэтому я считаю, что, конечно, с одной стороны, очень жаль, что они не попали, но если брать законы футбола и спорта, то, наверное, это и к лучшему. Команда начнет действовать».
А закон спорта лишний раз доказал все тот же Буффон. Двадцать лет назад он дебютировал в итальянской сборной на игре против команды России — в Москве в 1997-м в непроглядный снегопад и грязь. Российская команда в том году тоже драматично упустила возможность попасть на чемпионат мира.
Болельщик: «Отвратительно! Кубок мира не может быть без Италии».
Болельщик: «Весь футбол проиграет. Этого просто не может быть».
Зато шведы на радостях снесли полевую телестудию и прямо в раздевалке побрили до состояния футбольного мяча голову своего капитана — Андреаса Гранквиста, хорошо знакомого россиянам по выступлению за «Краснодар».
Андреас Гранквист, капитан сборной Швеции: «Я несказанно горд. Это будет прекрасное завершение карьеры на чемпионате мира в России».
А другой капитан — 39-летний Джанлуиджи Буффон — тоже прощается со своей карьерой. Его имя золотыми буквами вписано в новейшую историю клубного и национального футбола. Он провел рекордные 175 матчей за сборную Италии и не смог сдержать слез.
Джанлуиджи Буффон: «Мне не жалко себя, мне жалко весь итальянский футбол».
Российский тренер Валерий Газзаев, вспоминая лихие для итальянцев 90-е, отмечает: когда-то они были законодателями не только высокой, но и футбольной моды, и имена Барези, Мальдини, Баджо звучали ничуть не тише Армани, Версаче и Гуччи.
Валерий Газзаев: «Конечно, было мучение смотреть, насколько тяжело сборная Италии играла. Более того, пропала у Италии та дикая уверенность в своем величии. Поэтому я считаю, что, конечно, с одной стороны, очень жаль, что они не попали, но если брать законы футбола и спорта, то, наверное, это и к лучшему. Команда начнет действовать».
А закон спорта лишний раз доказал все тот же Буффон. Двадцать лет назад он дебютировал в итальянской сборной на игре против команды России — в Москве в 1997-м в непроглядный снегопад и грязь. Российская команда в том году тоже драматично упустила возможность попасть на чемпионат мира.
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