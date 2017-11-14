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    Шведские футболисты наголо побрили капитана после сенсационного выхода на ЧМ. Италия, спорт, футбол, Швеция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШведские футболисты наголо побрили капитана после сенсационного выхода на ЧМ

    Шведские футболисты наголо побрили капитана после сенсационного выхода на ЧМ

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    Шведские футболисты наголо побрили капитана после сенсационного выхода на ЧМ

    Шведские футболисты наголо побрили капитана после сенсационного выхода на ЧМ

    Шведские футболисты наголо побрили капитана после сенсационного выхода на ЧМ

      Чемпионат мира по футболу понес тяжелую утрату — именно с такими чувствами сегодня проснулась Италия. Одна из главных футбольных держав планеты, четырехкратный чемпион мира впервые за 60 лет пропустит мундиаль, который в следующем году примет Россия.

      Результат стыковых матчей с командой Швеции обычно эмоциональные фанаты сборной Италии комментировали с нескрываемым унынием.

      Болельщик: «Отвратительно! Кубок мира не может быть без Италии».

      Болельщик: «Весь футбол проиграет. Этого просто не может быть».

      Зато шведы на радостях снесли полевую телестудию и прямо в раздевалке побрили до состояния футбольного мяча голову своего капитана — Андреаса Гранквиста, хорошо знакомого россиянам по выступлению за «Краснодар».

      Андреас Гранквист, капитан сборной Швеции: «Я несказанно горд. Это будет прекрасное завершение карьеры на чемпионате мира в России».

      We did it!!!!🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪 so proud of this team and my best friend!!!! See you in Russia

      Публикация от Andreas (@granqvistandreas)



      А другой капитан — 39-летний Джанлуиджи Буффон — тоже прощается со своей карьерой. Его имя золотыми буквами вписано в новейшую историю клубного и национального футбола. Он провел рекордные 175 матчей за сборную Италии и не смог сдержать слез.

      Джанлуиджи Буффон: «Мне не жалко себя, мне жалко весь итальянский футбол».

      Российский тренер Валерий Газзаев, вспоминая лихие для итальянцев 90-е, отмечает: когда-то они были законодателями не только высокой, но и футбольной моды, и имена Барези, Мальдини, Баджо звучали ничуть не тише Армани, Версаче и Гуччи.

      Валерий Газзаев: «Конечно, было мучение смотреть, насколько тяжело сборная Италии играла. Более того, пропала у Италии та дикая уверенность в своем величии. Поэтому я считаю, что, конечно, с одной стороны, очень жаль, что они не попали, но если брать законы футбола и спорта, то, наверное, это и к лучшему. Команда начнет действовать».

      А закон спорта лишний раз доказал все тот же Буффон. Двадцать лет назад он дебютировал в итальянской сборной на игре против команды России — в Москве в 1997-м в непроглядный снегопад и грязь. Российская команда в том году тоже драматично упустила возможность попасть на чемпионат мира.

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