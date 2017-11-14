В Москве открывается выставка «Национальные сокровища России»

В Москве открывается выставка, которая заинтересует даже тех, кто галереям предпочитает ювелирные бутики. В Историческом музее можно увидеть «Национальные сокровища России».

Экспозицию подготовили к 50-летию Алмазного фонда. По случаю такой даты показывают все лучшее сразу — главным образом регалии, украшения и предметы быта, принадлежавшие императорам, их женам и детям. Не обошлось, конечно, без работ Фаберже.



На выставке представлена историческая часть Алмазного фонда, существование которой стало возможным благодаря Петру I. Именно он своим указом все драгоценные предметы, хранящиеся во дворцах, сделал национальным достоянием империи. Фонд пополнялся в основном благодаря аппетитам императриц, особенно Елизаветы Петровны и Екатерины Великой, которые окружали себя роскошью.



Большевики, нуждаясь в деньгах после революции, устроили тотальную распродажу, и значительная часть Алмазного фонда осела в королевских домах и знатных дворах Европы.



Прогулявшись по выставке, можно понять, насколько роскошно жили представители династии Романовых: ели и пили из золотой посуды, драгоценными у них были не только украшения, но и портсигары, коробки от спичек, флаконы от духов и даже ручки от зонтов. Несколько уникальных экземпляров на выставке представил и Исторический музей из своих фондов.



Выставка откроется 16 ноября и проработает до 15 января.