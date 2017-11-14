Следователи назвали основные версии пожара в общежитии в Сочи

Сегодня в Сочи спасали жильцов общежития в одном из районов города. Утром в пятиэтажке вспыхнул пожар, огонь начал стремительно распространяться по дому. Людей удалось эвакуировать с помощью длинных пожарных лестниц. Одного человека — парализованную женщину — спасти не удалось, еще 30 жильцов пострадали.
Пожар в центре города начался в половине десятого утра. Загорелась крыша одноэтажной пристройки. Больше 20 лет назад ее вплотную пристроили к многоквартирному дому. Огонь в считаные минуты охватил площадь более 200 квадратных метров. Столбы густого едкого дыма поднимались на десятки метров. На место происшествия прибыли 13 пожарных расчетов. К тому моменту люди пытались самостоятельно через окна покинуть свои квартиры.
Основным фактором, осложнявшим тушение, было большое количество металлических дверей, на которые спасатели тратили время, чтобы открыть и эвакуировать людей. Всего были выведены 50 человек.
По деревянным перекрытиям огонь перекинулся на соседние квартиры. Пострадали 28 человек, среди них двое детей. Все они отравились угарным газом. Одна женщина погибла. Она не смогла выйти из комнаты. Спустя два часа пожар удалось локализовать.
Местные власти пообещали временно разместить всех, кто пострадал от пожара, в одном из пансионатов. Глава города решил лично пообщаться с погорельцами. По их словам, за несколько дней до пожара в пристройке поселились бездомные. Холодными ночами они решили кострами отапливать свое новое жилище.
Следователи проводят проверку по факту возгорания. Пока основные версии — короткое замыкание и поджог.
Основным фактором, осложнявшим тушение, было большое количество металлических дверей, на которые спасатели тратили время, чтобы открыть и эвакуировать людей. Всего были выведены 50 человек.
По деревянным перекрытиям огонь перекинулся на соседние квартиры. Пострадали 28 человек, среди них двое детей. Все они отравились угарным газом. Одна женщина погибла. Она не смогла выйти из комнаты. Спустя два часа пожар удалось локализовать.
Местные власти пообещали временно разместить всех, кто пострадал от пожара, в одном из пансионатов. Глава города решил лично пообщаться с погорельцами. По их словам, за несколько дней до пожара в пристройке поселились бездомные. Холодными ночами они решили кострами отапливать свое новое жилище.
Следователи проводят проверку по факту возгорания. Пока основные версии — короткое замыкание и поджог.
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