Путин отметил роль России в обеспечении безопасности Южной Осетии

Владимир Путин встретился в Ново-Огарёве с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

В начале встречи Владимир Путин подчеркнул, что Россия многое делает для того, чтобы обеспечить безопасность Южной Осетии, в том числе на ее границе.



Владимир Путин, президент РФ: «Наверное, нет необходимости пускаться в недавнюю историю. Мы знаем, что и как происходило 10 лет назад, в 2008 году. С тех пор ситуация, безусловно, стабилизировалась. Россия многое делает для того, чтобы обеспечить надежную безопасность, имею в виду и военную безопасность Южной Осетии, и пограничную».



Также российский президент отметил, что в прошлом году начал расти товарооборот между Россией и Южной Осетией. А за первые девять месяцев этого года он вырос сразу на 48%, прежде всего за счет текстильной продукции, которую поставляет республика.



Владимир Путин: «Мы сегодня с вами встречаемся для того, чтобы поговорить о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы расширить возможную номенклатуру товаров, которые могут поставляться на российский рынок, что нужно сделать для того, чтобы создавать новые рабочие места и поддержать социальную сферу республики».



Анатолий Бибилов, президент Южной Осетии: «Сегодня благодаря инвестпрограмме, которая направлена на развитие экономики, сделаны довольно-таки серьезные шаги: это и посадка яблочных садов, это и мясная продукция, которая производится на территории Южной Осетии».



Президент Южной Осетии также отметил, что по сравнению с 2008 годом ситуация в республике значительно улучшилась.