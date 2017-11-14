Российские фотожурналисты представили евродепутатам свой взгляд на войну в Сирии

Депутатам Европарламента представилась возможность посмотреть на военный конфликт в Сирии через объектив фотоаппарата.

В Страсбурге открылась выставка работ российских журналистов-корреспондентов медиагруппы «Россия сегодня» и телеоператоров ВГТРК. В экспозиции — почти полсотни снимков, сделанных в разгар войны. Организаторы говорят, что все кадры по-своему уникальны и представляют огромную художественную ценность. А кроме того, позволяют переосмыслить все, что происходит в регионе в настоящее время.



Владимир Чижов, постоянный представитель РФ в ЕС: «Информационная война, увы, не утихает, и попытки исказить происходящее в Сирии продолжаются. И поэтому задача тех, кто организовал эту выставку, — показать ту ситуацию, которая существует на самом деле».



Экспозиция в Европарламенте — часть международного выставочного турне под названием «Сирия. Фотохроники войны». Ранее фотографии из зоны конфликта уже показывали в Москве, Бухаресте и Вене.