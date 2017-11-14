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Паутина-10
    Лавров потребовал от США разъяснений после слов Мэттиса о Сирии. войны и вооруженные конфликты, Исламское государство, Лавров, МИД РФ, Пентагон, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров потребовал от США разъяснений после слов Мэттиса о Сирии

    Лавров потребовал от США разъяснений после слов Мэттиса о Сирии

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    Лавров потребовал от США разъяснений после слов Мэттиса о Сирии

    Лавров потребовал от США разъяснений после слов Мэттиса о Сирии

    Лавров потребовал от США разъяснений после слов Мэттиса о Сирии

      Американский генерал поставил новое условие для вывода войск так называемой международной коалиции из Сирии, чем вызвал недоумение в российском МИД.

      Сергей Лавров: «Рекс Тиллерсон неоднократно мне говорил достаточно торжественно, что единственная цель, которую США преследуют в Сирии, — это поражение ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка). А сейчас, буквально вчера, я слышал заявление министра обороны Мэттиса о том, что США никуда из Сирии не уйдут, пока не убедятся, что политический процесс идет в правильном направлении.

      А правильным направлением США считают опять-таки смену режима, как известно. Хотя они не требуют предварительного ухода Башара Асада. Это все противоречит женевским договоренностям, это все противоречит и тем заверениям, которые я сейчас процитировал».

      Теперь Россия, по словам Лаврова, ждет от американских коллег разъяснений и надеется на то, что США, наконец, выработают «открытую, честную и понятную легитимную позицию».

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