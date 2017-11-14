Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Курс доллара превысил 60 рублей впервые с августа

    9 комментариев

    Курс доллара превысил 60 рублей впервые с августа

    Курс доллара превысил 60 рублей впервые с августа

    Курсы доллара и евро на Московской бирже пробили психологически важные отметки в 60 и 70 рублей соответственно. Произошло это впервые с августа.

    Курс доллара в моменте достиг 60,02 рубля, прибавив 67 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Выше отметки в 60 рублей курс американской валюты оказался впервые с 15 августа.

    Евро подскочил до уровня в 70,54 рубля, подорожав сразу на 1,26 рубля. Евро превысил 70 рублей впервые с 30 августа.

    По словам экспертов, рубль снижается к доллару и евро, отыгрывая внешние и внутренние факторы, в том числе снижение цен на нефть и охлаждение интереса к операциям carry trade, проявившееся в распродажах на рынке ОФЗ.

    Новости по теме

    Курсы валют, цены на нефть

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru