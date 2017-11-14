Курс доллара превысил 60 рублей впервые с августа

Курсы доллара и евро на Московской бирже пробили психологически важные отметки в 60 и 70 рублей соответственно. Произошло это впервые с августа.

Курс доллара в моменте достиг 60,02 рубля, прибавив 67 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Выше отметки в 60 рублей курс американской валюты оказался впервые с 15 августа.



Евро подскочил до уровня в 70,54 рубля, подорожав сразу на 1,26 рубля. Евро превысил 70 рублей впервые с 30 августа.



По словам экспертов, рубль снижается к доллару и евро, отыгрывая внешние и внутренние факторы, в том числе снижение цен на нефть и охлаждение интереса к операциям carry trade, проявившееся в распродажах на рынке ОФЗ.