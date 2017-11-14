«Обидно за Буффона»: российские фанаты шокированы непопаданием Италии на ЧМ-2018

Кубок мира по футболу, путешествующий по России, приехал в Краснодар, где сегодня пройдет товарищеский матч между сборными Нигерии и Аргентины — участниками будущего чемпионата мира.
Пришедшие посмотреть на кубок фанаты обсуждают и главную сенсацию отборочного турнира — невыход в финальную часть ЧМ сборной Италии, а главное — ее легендарного голкипера Джанлуиджи Буффона, который завершил карьеру на минорной ноте.
Болельщик: «Не просто сожалеем, мы просто в шоке. Мы видели после игры лицо Буффона…»
Болельщик: «Обидно за Буффона. Заканчивал карьеру, хотел сыграть на последнем чемпионате, но не сложилось».
Болельщик: «Такая трагедия. Наверное, надо пройти через это, чтобы опять чемпионами мира становиться».
Краснодарский край стал последним в этом году регионом страны, куда привезли Кубок мира. Он вернется в Россию теперь уже только в следующем году.
Болельщик: «Не просто сожалеем, мы просто в шоке. Мы видели после игры лицо Буффона…»
Болельщик: «Обидно за Буффона. Заканчивал карьеру, хотел сыграть на последнем чемпионате, но не сложилось».
Болельщик: «Такая трагедия. Наверное, надо пройти через это, чтобы опять чемпионами мира становиться».
Краснодарский край стал последним в этом году регионом страны, куда привезли Кубок мира. Он вернется в Россию теперь уже только в следующем году.
Комментарии