Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме: видео

Пассажирский лайнер авиакомпании KLM, направлявшийся из Амстердама в Лиму, получил удар молнией сразу после взлета.
В Сеть выложили видео инцидента. На кадрах видно, как молния ударяет в корпус Boeing и, пройдя насквозь, «выходит» через левое крыло. Самолет, к счастью, продолжил путь без каких-либо последствий, отмечает сайт «Комсомольской правды».
Сообщается, что пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Современные самолеты надежно защищены от молний. После удара электричество отводится с корпуса в воздух с помощью установленных на крыльях электростатических разрядников.
Сообщается, что пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Современные самолеты надежно защищены от молний. После удара электричество отводится с корпуса в воздух с помощью установленных на крыльях электростатических разрядников.
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