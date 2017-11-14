Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме: видео. авиационные катастрофы и происшествия, аэропорты, молния, Нидерланды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМолния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме: видео

    Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме: видео

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    Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме: видео

    Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме: видео

    Молния поразила авиалайнер на взлете в Амстердаме: видео

      Пассажирский лайнер авиакомпании KLM, направлявшийся из Амстердама в Лиму, получил удар молнией сразу после взлета.

      В Сеть выложили видео инцидента. На кадрах видно, как молния ударяет в корпус Boeing и, пройдя насквозь, «выходит» через левое крыло. Самолет, к счастью, продолжил путь без каких-либо последствий, отмечает сайт «Комсомольской правды».

      Сообщается, что пассажиры и члены экипажа не пострадали.

      Современные самолеты надежно защищены от молний. После удара электричество отводится с корпуса в воздух с помощью установленных на крыльях электростатических разрядников.

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