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    Турист «оседлал» Троянского коня и разбился насмерть. Турция, несчастные случаи, смерть, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТурист «оседлал» Троянского коня и разбился насмерть

    Турист «оседлал» Троянского коня и разбился насмерть

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    Турист «оседлал» Троянского коня и разбился насмерть

    Турист «оседлал» Троянского коня и разбился насмерть

    Турист «оседлал» Троянского коня и разбился насмерть
    • Фото: diken.com.tr

      • В Турции мужчина сорвался с гигантского Троянского коня после слов «со мной ничего не случится».

      Несчастный случай произошел на глазах у десятков очевидцев. 55-летний Местан Гюней перелез через ограждение и, проигнорировав предупреждающие знаки, начал забираться на 12-метровую статую, которая была сооружена для съемок фильма «Троя», вышедшего на экраны в 2004 году, сообщает сайт Газета.Ru.

      «Оседлав» коня, мужчина кричал собравшимся, что с ним «ничего не случится». После этого он сорвался и упал на асфальт. Прибывшие медики повезли мужчину в госпиталь, но он скончался по дороге.

      Два года назад Гюней в нетрезвом состоянии также пытался забраться на Троянского коня. Тогда его остановили полицейские.

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