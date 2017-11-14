Турист «оседлал» Троянского коня и разбился насмерть

В Турции мужчина сорвался с гигантского Троянского коня после слов «со мной ничего не случится».
Несчастный случай произошел на глазах у десятков очевидцев. 55-летний Местан Гюней перелез через ограждение и, проигнорировав предупреждающие знаки, начал забираться на 12-метровую статую, которая была сооружена для съемок фильма «Троя», вышедшего на экраны в 2004 году, сообщает сайт Газета.Ru.
«Оседлав» коня, мужчина кричал собравшимся, что с ним «ничего не случится». После этого он сорвался и упал на асфальт. Прибывшие медики повезли мужчину в госпиталь, но он скончался по дороге.
Два года назад Гюней в нетрезвом состоянии также пытался забраться на Троянского коня. Тогда его остановили полицейские.
«Оседлав» коня, мужчина кричал собравшимся, что с ним «ничего не случится». После этого он сорвался и упал на асфальт. Прибывшие медики повезли мужчину в госпиталь, но он скончался по дороге.
Два года назад Гюней в нетрезвом состоянии также пытался забраться на Троянского коня. Тогда его остановили полицейские.
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