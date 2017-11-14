Неожиданное заявление: почему Тереза Мэй обвинила Россию в подрыве мирового порядка

С неожиданными заявлениями выступила
премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Во время выступления на банкете у лорда-мэра лондонского Сити речь почему-то зашла о России. Словно заокеанское эхо, Мэй обвинила нашу страну в подрыве мирового порядка и желании расколоть Запад. Ответы из Москвы последовали незамедлительно.
|
2521
Тереза Мэй — как молодой премьер — выступала на банкете лорда-мэра второй раз. В 2016 году она надела красное платье и произнесла речь, которую слышали не все. Тогда на министрах, сидевших рядом, сказалось и вино по 300 фунтов за бутылку, и филе говядины с креветками из Моркам Бэй, и день, проведенный на свежем воздухе. Вино, ростбиф и карнавал были и в этом году. Но Терезе Мэй обязательно хотелось, чтобы ее слушали, не спали. Она сменила две вещи — платье и тему. Красное на зеленое, Британию на Россию.
Тереза Мэй: «Мое послание России очень простое. Мы знаем, что вы делаете, и у вас ничего не выйдет. Потому что вы недооцениваете жизнеспособность нашей демократии, безусловную привлекательность открытого общества и преданность западных наций альянсам, которые нас объединяют».
Сегодня платье Терезы Мэй появилось на обложках всех газет, но не модных журналов. Объективно оно менее эффектно, чем прошлогоднее. Да и миссис Мэй стала на год взрослее. Просто выбор темы для банкетной речи был более удачен. Внутренние английские дела: Brexit, правительственный кризис, когда за неделю ушли два министра, сексуальные скандалы в парламенте. Все это англичанам на обеде слушать скучно. Россия — это та тема, которая заставляет их открыть глаза.
Речь миссис Мэй в этот раз была более удачна, чем ее выступление на партсъезде консерваторов этой осенью, которое могло стать последним в карьере. Тогда пранкер вручил ей форму об увольнении с работы. А затем кашель одолел «сильную и стабильную», как она сама себя называет, Терезу Мэй.
Тереза Мэй на речи за обедом обвинила Россию в организации Brexit. За выход Британии из Евросоюза в июне 2016 года проголосовали 53% населения Британии. Их самым ярким агитатором был нынешний министр иностранных дел Борис Джонсон. Неужели хакеры взломали самого Джонсона? Странно в таком случае, что Тереза Мэй отправляет Джонсона в Москву на переговоры.
Расследованием влияния России на сознание 53% британцев во главе с Джонсоном сейчас занимается заместитель Терезы Мэй Дэмиан Коллинз. Расследованием сексуальных домогательств самого Дэмиана Коллинза занимается Секретариат кабинета министров. Некая женщина утверждает, что он клал ей руку на колено. Коллинз защищается, говоря, что это была не рука, а скатерть.
Тереза Мэй, зная, что по парламенту ходят списки 40 ее коллег, обвиненных в сексуальных домогательствах, все-таки надела слишком смелое платье. А вдруг кто-то положит руку на колено и ей? Наверное, тогда она тоже скажет, что это — рука России.
Подробности — в видеоматериале.
Тереза Мэй: «Мое послание России очень простое. Мы знаем, что вы делаете, и у вас ничего не выйдет. Потому что вы недооцениваете жизнеспособность нашей демократии, безусловную привлекательность открытого общества и преданность западных наций альянсам, которые нас объединяют».
Сегодня платье Терезы Мэй появилось на обложках всех газет, но не модных журналов. Объективно оно менее эффектно, чем прошлогоднее. Да и миссис Мэй стала на год взрослее. Просто выбор темы для банкетной речи был более удачен. Внутренние английские дела: Brexit, правительственный кризис, когда за неделю ушли два министра, сексуальные скандалы в парламенте. Все это англичанам на обеде слушать скучно. Россия — это та тема, которая заставляет их открыть глаза.
Речь миссис Мэй в этот раз была более удачна, чем ее выступление на партсъезде консерваторов этой осенью, которое могло стать последним в карьере. Тогда пранкер вручил ей форму об увольнении с работы. А затем кашель одолел «сильную и стабильную», как она сама себя называет, Терезу Мэй.
Тереза Мэй на речи за обедом обвинила Россию в организации Brexit. За выход Британии из Евросоюза в июне 2016 года проголосовали 53% населения Британии. Их самым ярким агитатором был нынешний министр иностранных дел Борис Джонсон. Неужели хакеры взломали самого Джонсона? Странно в таком случае, что Тереза Мэй отправляет Джонсона в Москву на переговоры.
Расследованием влияния России на сознание 53% британцев во главе с Джонсоном сейчас занимается заместитель Терезы Мэй Дэмиан Коллинз. Расследованием сексуальных домогательств самого Дэмиана Коллинза занимается Секретариат кабинета министров. Некая женщина утверждает, что он клал ей руку на колено. Коллинз защищается, говоря, что это была не рука, а скатерть.
Тереза Мэй, зная, что по парламенту ходят списки 40 ее коллег, обвиненных в сексуальных домогательствах, все-таки надела слишком смелое платье. А вдруг кто-то положит руку на колено и ей? Наверное, тогда она тоже скажет, что это — рука России.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии