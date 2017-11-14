Путин дал команду на запуск трех построенных к ЧМ-2018 подстанций

Сегодня одновременно заработали три новых подстанции — в Москве, Самаре и Калининграде. С их запуском завершилась подготовка электросетей к предстоящему чемпионату мира по футболу.

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Команду на запуск подстанций «Пресня», «Стадион» и «Береговая» в режиме видеоконференции дал Владимир Путин. По команде президента, который приехал в компанию «Россети», дежурные операторы синхронно нажали на пусковые кнопки в виде футбольных мячей.



Подстанции в Самаре и Калининграде построены с нуля вблизи футбольных стадионов, на которых будут проходить матчи чемпионата мира. В дальнейшем они будут обслуживать жилые районы этих городов. Московская подстанция «Пресня» прошла комплексную реконструкцию и теперь превосходит все вместе взятые мощности Сочи.



Президент призвал энергетиков уделять внимание безопасности и бесперебойности электроснабжения.



Владимир Путин, президент РФ: «Приятно отметить, что в обновленном международном рейтинге Всемирного банка по параметру „подключение к системе электроснабжения“ наша страна заняла 10-е место, то есть находится среди мировых лидеров. Для сравнения напомню, что еще в 2012 году мы были на 183-м месте из 190 стран. То есть движение наверх явно существенное, это, безусловно, является позитивной стороной вашей работы».



В «Россетях» главе государства показали настоящее и будущее российской энергетики.



Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Алексея Прокина.