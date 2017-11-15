Участники «Ты супер! Танцы» преподали известной актрисе урок балета

Участники шоу «Ты супер! Танцы» меняют формат встреч со знаменитостями: предлагают гостям самим исполнить то, чему ребята научились за время проекта. Первой свои силы попробовала актриса Юлия Гришина.
Обычно гости проекта «Ты супер! Танцы» чему-то учат участников. Но сегодня был день «непослушания». Мастер-класс по танцам для актрисы Юлии Гришиной? Легко. Юля самоуверенно заявила, что готова. В конце концов, она ведь не только актриса, но и спортсменка, певица, тележурналистка и даже финансист.
Юлия Гришина, актриса: «У меня первое образование — экономическое, второе образование — актерское. Я просто начинала, ребят, из группы „Стрелки International“».
Но вся уверенность куда-то пропала, как только зазвучали первые аккорды. В класс-балете Анастасия Яшкина пригласила Юлю на сцену.
Юля по-честному старалась: Demi plie, battement tendu… Но не далась ей французская «грамота».
А как насчет латино-американской программы бальных танцев? Серёжа Лебедев показал базовые движения. Но это ему, опытному танцовщику, они кажутся такими простыми и легкими. Юля едва успевала. На помощь пришли все танцоры-бальники.
После урока народных танцев от Эли Макаровой, Кати Торшиной и Иры Коноваловой, Юля поняла, что и тренировку свою в спортзале она может запросто сегодня отменить.
Юлия Гришина: «Я, честно говоря, зарядилась колоссальной энергией, колоссальной, чистой, детской энергией! Увидела потрясающих, талантливых детишек».
Почти все участники говорят, что мечтают стать хореографами. Вот и попробовали, каково это, быть учителем танцев, да еще и для звезды.
Анастасия Яшкина, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я попробовала себя сегодня в роли хореографа, иногда сложно учить взрослых людей, надо с детства учиться, пока мягкий».
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 18 ноября, в 21:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Юлия Гришина, актриса: «У меня первое образование — экономическое, второе образование — актерское. Я просто начинала, ребят, из группы „Стрелки International“».
Но вся уверенность куда-то пропала, как только зазвучали первые аккорды. В класс-балете Анастасия Яшкина пригласила Юлю на сцену.
Юля по-честному старалась: Demi plie, battement tendu… Но не далась ей французская «грамота».
А как насчет латино-американской программы бальных танцев? Серёжа Лебедев показал базовые движения. Но это ему, опытному танцовщику, они кажутся такими простыми и легкими. Юля едва успевала. На помощь пришли все танцоры-бальники.
После урока народных танцев от Эли Макаровой, Кати Торшиной и Иры Коноваловой, Юля поняла, что и тренировку свою в спортзале она может запросто сегодня отменить.
Юлия Гришина: «Я, честно говоря, зарядилась колоссальной энергией, колоссальной, чистой, детской энергией! Увидела потрясающих, талантливых детишек».
Почти все участники говорят, что мечтают стать хореографами. Вот и попробовали, каково это, быть учителем танцев, да еще и для звезды.
Анастасия Яшкина, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я попробовала себя сегодня в роли хореографа, иногда сложно учить взрослых людей, надо с детства учиться, пока мягкий».
Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 18 ноября, в 21:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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