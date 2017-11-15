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    Участники «Ты супер! Танцы» преподали известной актрисе урок балета. НТВ, Ты супер Танцы, дети и подростки, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники «Ты супер! Танцы» преподали известной актрисе урок балета

    Участники «Ты супер! Танцы» преподали известной актрисе урок балета

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    Участники «Ты супер! Танцы» преподали известной актрисе урок балета

    Участники «Ты супер! Танцы» преподали известной актрисе урок балета

    Участники «Ты супер! Танцы» преподали известной актрисе урок балета

      Участники шоу «Ты супер! Танцы» меняют формат встреч со знаменитостями: предлагают гостям самим исполнить то, чему ребята научились за время проекта. Первой свои силы попробовала актриса Юлия Гришина.

      Обычно гости проекта «Ты супер! Танцы» чему-то учат участников. Но сегодня был день «непослушания». Мастер-класс по танцам для актрисы Юлии Гришиной? Легко. Юля самоуверенно заявила, что готова. В конце концов, она ведь не только актриса, но и спортсменка, певица, тележурналистка и даже финансист.

      Юлия Гришина, актриса: «У меня первое образование — экономическое, второе образование — актерское. Я просто начинала, ребят, из группы „Стрелки International“».

      Но вся уверенность куда-то пропала, как только зазвучали первые аккорды. В класс-балете Анастасия Яшкина пригласила Юлю на сцену.

      Юля по-честному старалась: Demi plie, battement tendu… Но не далась ей французская «грамота».

      А как насчет латино-американской программы бальных танцев? Серёжа Лебедев показал базовые движения. Но это ему, опытному танцовщику, они кажутся такими простыми и легкими. Юля едва успевала. На помощь пришли все танцоры-бальники.

      После урока народных танцев от Эли Макаровой, Кати Торшиной и Иры Коноваловой, Юля поняла, что и тренировку свою в спортзале она может запросто сегодня отменить.

      Юлия Гришина: «Я, честно говоря, зарядилась колоссальной энергией, колоссальной, чистой, детской энергией! Увидела потрясающих, талантливых детишек».

      Почти все участники говорят, что мечтают стать хореографами. Вот и попробовали, каково это, быть учителем танцев, да еще и для звезды.

      Анастасия Яшкина, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я попробовала себя сегодня в роли хореографа, иногда сложно учить взрослых людей, надо с детства учиться, пока мягкий».

      Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу, 18 ноября, в 21:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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