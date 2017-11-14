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    Мужчина обстрелял дробью прохожих в Ницце

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    Мужчина обстрелял дробью прохожих в Ницце

    Мужчина обстрелял дробью прохожих в Ницце

    Неизвестный обстрелял дробью прохожих рядом с портом Ниццы, район оцеплен полицейскими.

    Как пишет газета Nice Matin, полицейские патрули перекрыли квартал рядом с бульваром имени Леха Валенсы.

    По данным издания, полицейская операция также проходит в другом районе курортного города. Полицейские оцепили квартал Сен-Рош, в одном из домов которого забаррикадировался мужчина. Сообщается, что причиной инцидента могла стать ссора с соседями.

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