Постояльцы общежития в Сочи выпрыгивали из окон, спасаясь от пожара

Постояльцы общежития в Сочи сегодня оказались в огненной ловушке и были вынуждены выпрыгивать из окон. Известно, что один человек погиб, более 20 обратились за медицинской помощью.
Огонь вспыхнул на крыше пристройки и распространился на жилые комнаты. Теперь следователи выясняют, в каком состоянии были пути эвакуации и почему люди не смогли покинуть опасное место вовремя.
Оказавшись в огненной ловушке, постояльцы общежития не могли выбраться из своих квартир, некоторые выпрыгивали из окон. Тем временем очевидцы, не дожидаясь спасателей, приставили лестницу и помогали пострадавшим спуститься. Уже точно известно: пострадавших более 20. Все они госпитализированы в ближайшие больницы. Двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Спасти удалось не всех — 50-летняя женщина так и не смогла выбраться из охваченной пламенем комнаты. Ее тело после локализации обнаружили сотрудники МЧС.
Что стало причиной пожара, сейчас выясняют члены специальной комиссии. По предварительной информации, изначально пламя вспыхнуло не в самом общежитии, а в пристройке, которая находилась рядом. Там якобы загорелась кровля. И уже потом огонь перекинулся на многоэтажку. Всего площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров.
Оказавшись в огненной ловушке, постояльцы общежития не могли выбраться из своих квартир, некоторые выпрыгивали из окон. Тем временем очевидцы, не дожидаясь спасателей, приставили лестницу и помогали пострадавшим спуститься. Уже точно известно: пострадавших более 20. Все они госпитализированы в ближайшие больницы. Двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Спасти удалось не всех — 50-летняя женщина так и не смогла выбраться из охваченной пламенем комнаты. Ее тело после локализации обнаружили сотрудники МЧС.
Что стало причиной пожара, сейчас выясняют члены специальной комиссии. По предварительной информации, изначально пламя вспыхнуло не в самом общежитии, а в пристройке, которая находилась рядом. Там якобы загорелась кровля. И уже потом огонь перекинулся на многоэтажку. Всего площадь возгорания составила порядка 300 квадратных метров.
Комментарии