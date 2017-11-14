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    Десятки человек пострадали из-за шторма в Анталье

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    • Фото: @BabadanAntalya /twitter.com
    Десятки человек пострадали <nobr>из-за</nobr> шторма в Анталье

    Десятки человек пострадали из-за шторма в Анталье

    Десятки человек пострадали <nobr>из-за</nobr> шторма в Анталье
  • Фото: @BabadanAntalya /twitter.com

    • Более 20 человек ранены в турецкой Анталье в результате смерча, который обрушился на регион накануне вечером.

    Как сообщает сайт НСН со ссылкой на администрацию провинции, иностранные туристы в результате шторма не пострадали. Стихия принесла урон тепличному хозяйству.

    Тем временем сайт «Комсомольской правды» сообщает о 38 пострадавших в результате удара стихии. Уточняется, что сильнее всего пострадали города Кумлуджа и Демре. Во многих районах были разрушены жилые и муниципальные сооружения, повреждены машины и другое имущество горожан.

    По словам очевидцев, обрушившийся на Анталью смерч был такой силы, что здания просто сотрясались при его приближении, а с некоторых домов слетали крыши. При этом многие деревья, в том числе плодовые, оказались вырваны с корнем.

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