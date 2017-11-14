Ревнивая жительница Черкесска избила женщину-гинеколога на глазах у пациентов

Одна из самых главных чрезвычайных интриг сегодня — причина конфликта в клинике в Черкесске. В разгар рабочего дня в учреждение ворвалась горожанка и набросилась на женщину — врача-гинеколога .

Все это происходило на глазах у удивленных пациентов, которые и сняли инцидент на камеру мобильного. Версий пользователи Сети выдвинули множество. Кто-то посчитал, что посетительница могла быть недовольной качеством услуг и решила выразить свое мнение с помощью кулаков. Другие выяснили, что специалист Лариса Шаманова регулярно появляется в эфире местного телеканала, и предположили: может быть, зрительница так бурно отреагировала на выпуск программы?



Но все оказалось прозаичнее. Причиной стал мужчина. Классический любовный треугольник: жена выясняла отношения с любовницей. Позвать на помощь охрану или хотя бы кого-то из коллег у медика не было возможности — она лишь оборонялась.



Выяснилось, что мужчина расстался с сожительницей, а та обвинила в разрыве гинеколога и пришла выяснять отношения. А потом еще и выложила запись нападения в Интернет. В результате дело против ревнивой женщины возбудили по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Но это пока. Врач уверяет, что после нападения ей продолжают поступать угрозы.

