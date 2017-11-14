Ревнивая жительница Черкесска избила женщину-гинеколога на глазах у пациентов

Одна из самых главных чрезвычайных интриг сегодня — причина конфликта в клинике в Черкесске. В разгар рабочего дня в учреждение ворвалась горожанка и набросилась на женщину —
врача-гинеколога.
Все это происходило на глазах у удивленных пациентов, которые и сняли инцидент на камеру мобильного. Версий пользователи Сети выдвинули множество. Кто-то посчитал, что посетительница могла быть недовольной качеством услуг и решила выразить свое мнение с помощью кулаков. Другие выяснили, что специалист Лариса Шаманова регулярно появляется в эфире местного телеканала, и предположили: может быть, зрительница так бурно отреагировала на выпуск программы?
Но все оказалось прозаичнее. Причиной стал мужчина. Классический любовный треугольник: жена выясняла отношения с любовницей. Позвать на помощь охрану или хотя бы кого-то из коллег у медика не было возможности — она лишь оборонялась.
Выяснилось, что мужчина расстался с сожительницей, а та обвинила в разрыве гинеколога и пришла выяснять отношения. А потом еще и выложила запись нападения в Интернет. В результате дело против ревнивой женщины возбудили по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Но это пока. Врач уверяет, что после нападения ей продолжают поступать угрозы.
Но все оказалось прозаичнее. Причиной стал мужчина. Классический любовный треугольник: жена выясняла отношения с любовницей. Позвать на помощь охрану или хотя бы кого-то из коллег у медика не было возможности — она лишь оборонялась.
Выяснилось, что мужчина расстался с сожительницей, а та обвинила в разрыве гинеколога и пришла выяснять отношения. А потом еще и выложила запись нападения в Интернет. В результате дело против ревнивой женщины возбудили по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Но это пока. Врач уверяет, что после нападения ей продолжают поступать угрозы.
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