В Башкирии разыскивают скейтеров, гонявших по автомобильной трассе

Полицейские Башкирии намерены встретиться с лихачами, которые устроили гонки на загородной трассе. Правда, поиски затрудняет тот факт, что нарушители — вовсе не водители, а скейтеры. Разыскать их потребовали водители, которые, уходя от столкновения, рисковали собственными жизнями.

Под агрессивную музыку троица скейтеров неслась по склону автомобильной трассы на очень высокой скорости, снимая свои трюки на видео. На одном из виражей водитель автомобиля на встречной полосе едва успел прижаться к обочине, чтобы не сбить экстремалов. В другом эпизоде сами экстремалы лишь в последний момент смогли объехать грузовик.



Финал этой гонки на выживание неизвестен, но в качестве арбитров теперь выступят полицейские. Изучив размещенную в Интернете запись, они констатировали: подростки устроили опасный заезд на пригородной трассе, и, по сути, лишь по счастливой случайности никто из них и других участников движения не пострадал.



Всех участников гонки еще предстоит вычислить, однако 19-летний Данил Егоров уже открыто заявил, что один из экстремалов — он. Молодой человек считает, что ничего криминального не произошло. На трассы, как выяснилось, они выезжают регулярно, но проблем с сотрудниками ДПС до этого лично у него никогда не было.



Стражи порядка уверены: в этом случае грубейшее нарушение ПДД налицо и оно могло привести к летальному исходу. Как только личности всех участников гонок будут установлены, их вызовут в участок. Известно, что нескольким скейтерам еще нет 18 лет. В этом случае общаться со стражами порядка придется их родителям.



Подробности и видео экстремального заезда — в сюжете программы «ЧП».