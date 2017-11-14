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    Лавров заявил о потворстве США террористам в Сирии

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Лавров заявил о потворстве США террористам в Сирии

    Лавров заявил о потворстве США террористам в Сирии

    Лавров заявил о потворстве США террористам в Сирии
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Глава МИД РФ Сергей Лавров вслед за Минобороны России обвинил США в потворстве террористам в Сирии, отметив, что недавняя ситуация в Абу-Кемале — отнюдь не единичный случай.

    Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Насчет Абу-Кемаля. Это не единственный случай, когда США щадят террористов. Мы помним, как при взятии Ракки, Мосула в Ираке были открыты фигуральные ворота для игиловцев».

    Лавров также добавил, что у Москвы накопилось много вопросов к Вашингтону об американских целях в Сирии, сообщает «Интерфакс».

    Сергей Лавров: «Много вопросов к США и в отношении того, что является их целями в Сирии, потому что госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно мне говорил, что единственная цель США в Сирии — это поражение ИГ (запрещено в РФ)».

    Ранее в министерстве обороны сообщили, что самолеты западной коалиции пытались помешать работе российской авиации в Сирии. В частности, создавали помехи во время ударов по боевикам в районе Абу-Кемаля. В российском оборонном ведомстве добавили, что Вашингтон лишь имитирует борьбу с терроризмом, а на деле обеспечивает бандитам прикрытие.

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