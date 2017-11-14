Лавров заявил о потворстве США террористам в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров вслед за Минобороны России обвинил США в потворстве террористам в Сирии, отметив, что недавняя ситуация в
Абу-Кемале — отнюдь не единичный случай.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Насчет Абу-Кемаля. Это не единственный случай, когда США щадят террористов. Мы помним, как при взятии Ракки, Мосула в Ираке были открыты фигуральные ворота для игиловцев».
Лавров также добавил, что у Москвы накопилось много вопросов к Вашингтону об американских целях в Сирии, сообщает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Много вопросов к США и в отношении того, что является их целями в Сирии, потому что госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно мне говорил, что единственная цель США в Сирии — это поражение ИГ (запрещено в РФ)».
Ранее в министерстве обороны сообщили, что самолеты западной коалиции пытались помешать работе российской авиации в Сирии. В частности, создавали помехи во время ударов по боевикам в районе Абу-Кемаля. В российском оборонном ведомстве добавили, что Вашингтон лишь имитирует борьбу с терроризмом, а на деле обеспечивает бандитам прикрытие.
Лавров также добавил, что у Москвы накопилось много вопросов к Вашингтону об американских целях в Сирии, сообщает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Много вопросов к США и в отношении того, что является их целями в Сирии, потому что госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно мне говорил, что единственная цель США в Сирии — это поражение ИГ (запрещено в РФ)».
Ранее в министерстве обороны сообщили, что самолеты западной коалиции пытались помешать работе российской авиации в Сирии. В частности, создавали помехи во время ударов по боевикам в районе Абу-Кемаля. В российском оборонном ведомстве добавили, что Вашингтон лишь имитирует борьбу с терроризмом, а на деле обеспечивает бандитам прикрытие.
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