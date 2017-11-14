В Московском регионе задержали 69 участников ячейки «Таблиги Джамаат»: видео

Около 70 руководителей и рядовых членов экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ) задержаны в Московском регионе.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, «Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных 14 ноября 2017 года мероприятий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной структуры международной экстремистской организации „Таблиги Джамаат“, запрещенной в Российской Федерации».



По данным ФСБ, руководство экстремистской ячейкой осуществляли выходцы из центральноазиатского региона. Отмечается, что в ее деятельность вовлекались в том числе граждане РФ. В ведомстве добавили, что члены «Таблиги Джамаат» использовали меры конспирации и противодействия правоохранительным органам.



Из сообщения ФСБ: «В ходе проведенных мероприятий задержаны 69 участников экстремистского объединения, в том числе его руководители. В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности. Кунцевским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело».



Деятельность «Таблиги Джамаат» в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на «нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям».